Calles del centro

Caminar recorriendo las calles de la ciudad, aparte de ser un ejercicio saludable, es una distracción muy prolífica para el que la ejercita. Lo que sucede, que si se hace a menudo, uno no se percata en su debido modo como están dichas calles y su entorno y la verdad deja mucho que desear, al comprobar que las vías céntricas de A Coruña, están de pena, en abandono, quizás desde palacio no puedan verlo, debido a que el humo no deja ver la realidad que se oculta detrás de esa cortina, no es que sea culpa de la institución que nos rige, sino del paso del tiempo y los cambios de hábitos en la vida de los ciudadanos.



Caminar por San Andrés hasta San Agustín, es un ejercicio cómodo de hacer y contemplar como esta toda la vía en su extensión, es darse de bruces con la realidad de nuestros días, el vial está defectuoso en toda su extensión, pero el peor tramo se halla entre la Capilla de San Andrés y Cordonería y esta misma vía también precisa reparos, pero los socavones o desniveles del empedrado de dicho trayecto hacen imposible un tránsito relajado para el conductor, como para el peatón. Por lo que, se precisa actuar con urgencia y reparar o reformar el entorno en su totalidad. Los arbolitos de las moreiras ó moreras, son de finales del siglo XIX, cuando se hace la reforma de dicha calle a tenor del acabado de las obras de aquella capilla y se ve el momento de instalar el tranvía a su paso.



San Agustín, presenta en su mercado un problema en la techumbre exterior en su pintura, se halla descorchada a guijarros, producto de la lluvia y el viento, por lo demás, la calle se ve aceptable, aunque falta de señales de tráfico, para una mayor orientación del público en general y de los conductores.



La calle Real, la más transitada que lo fue siempre y paseo obligado de los coruñeses todo el año. Camino de la Galera, Franja, Olmos, Estrella, Riego de Agua, María Pita, San Andrés, Barrera y Orzán, dicha calle cuenta con algunas losas levantadas y no alineadas con las demás, lo que ocasiona posibles accidentes a las personas de mayor edad, lo cual el municipio debiera tomar nota y repasar a lo largo y ancho de dicha calle las que no estén en condiciones.



El problema principal de dichas vías señaladas, es que carecen casi de comercio abierto y muchas de sus casas están abandonadas y otras en estado, ruinoso, aunque en su entorno existen algunas en rehabilitación, pero la sensación que emite tanto local vacío y con síntomas de abandono, es que el comercio no funciona y no lo hace por muy variados motivos, que aquí no vamos a desgranar, debido a que son muchos y es una cascada de problemas a resolver.