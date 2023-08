Cambados, o que menos paga e o que máis recibe

O Ministerio de Economía ven de publicar a Liquidación definitiva da participación das entidades locais nos tributos do estado do ano 2021, e nos que a comarca do Salnés vai recibir máis de 700.000 euros, o que vai supoñer que o Salnés acade un montante total de 22,4 millóns de euros polos impostos recadados do Estado no 2021.

Deses 22,4 millóns de euros, Cambados vai recibir en total 2.881.320,32 Euros da participación nos tributos do estado do exercicio 2021, correspondéndolle 30.000 euros a maiores do xa percibido hai dous anos nesta liquidación definitiva, cantidade similar o que van recibir os Concellos de Meaño, Meis, Ribadumia e a Illa de Arousa, sendo Vilagarcía de Arousa con 300.505,80 Euros a maiores o Concello do Salnés que máis percibe, seguido do Grove con 102.070,65 Euros e Sanxenxo con 87.400,60 euros a maiores do xa percibido polo Estado en 2021.



Pero o Ministerio de Economía deixa máis datos interesantes na Liquidación definitiva da PIE do 2021 que hai que ter en conta. Por un lado o esforzo fiscal dos Concellos do Salnés, os impostos que pagan os veciños e as familias en cada un dos Concellos da nosa comarca. Neste caso Cambados consolidase como o Concello da comarca do Salnés nos que os veciños pagan menos impostos, así Cambados foi o Concello do Salnés co menor Esforzo Fiscal do exercicio 2019, un 6,4% menos do que pagan os veciños de Ribadumia, un 8,2% menos do que pagan en Meaño ou un 14,6% dos impostos que pagan as familias de Vilanova de Arousa, e xa non digamos nada se os comparamos cos veciños do Grove que pagan un 60% máis de impostos ou os de Vilagarcía de Arousa un 65% ou mesmo os veciños de Sanxenxo onde o Esforzo Fiscal é máis do dobre no exercicio 2019 co de Cambados.

Outro dos datos importantes a ter en conta, é a cantidade que recibimos por habitante os distintos Concellos do Salnés, de media cada un de nos repercute nos Concellos do Salnés 203,58 Euros dos impostos do estado, sendo o que máis percibe Vilagarcía de Arousa, por ser un Concello con máis de 20.000 habitantes, xa que o Estado incrementa a Participación dos Tributos aos concellos que máis poboación teñen. Pero no caso de Cambados, a pesar de ser un Concello entre 20.000 e 5.000 habitantes, recibe por cada habitante 210,73 Euros da participación dos tributos do estado, o que máis percibe neste rango de poboación de toda a comarca do Salnés por habitante, 15 Euros máis por habitante do que reciben no Concello do Grove ou 20 Euros máis do que recibe un veciño de Sanxenxo.



Polo que os veciños de Cambados podemos estar tranquilos, somos os que menos impostos pagamos e os que máis cartos recibimos do estado, e agora toca celebralo cun bo albariño no Paseo da Calzada.

Feliz Albariño a todos