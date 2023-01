Chegou o momento porque o tempo pasa moi rápido e Vilagarcía leva uns anos perdida pola maneira en que Alberto Varela e o seu grupo decidiu tirar os cartos polas fiestras dos proxectos fracasados. Por este motivo, e porque Vilagarcía merece un lugar mellor na vida e na historia, é polo que son cabeza de lista a alcaldía por Esquerda Unida – Vilagarcía en Común. Na presentación en Vilaxoán bromeamos os compañeiros e máis eu sobre se este sería o meu último baile, como a última temporada de Michael Jordan. Para min pode selo, pero Vilagarcía non pode agardar máis pola solucións. Seguir como estes últimos anos sería sentenzar a cidade ao seu último baile.



Vilagarcía non pode esperar para cambiar de futuro porque cada ano que pasa é outro afundimento da cidade no fracaso e na desesperanza. O actual grupo de goberno escolleu unha das peores maneiras de actuar: despilfarro e grandes proxectos fracasados. Vilagarcía está agora peor que hai catro anos, cos recursos expoliados e coa repetición de todos os erros como mellor perspectiva deste goberno. E non pode ser.



Para min e para EU-VeC hai outro xeito de facer as cousas e, sobre todo, sabemos da urxencia de darlle a volta á situación e recuperar as cousas que fixeron de Vilagarcía unha das principais cidades de Galicia. Nós queremos recuperar o liderazgo de Vilagarcía na súa comarca e en Galicia e para que Vilagarcía recupere esa posición é necesario volver a colocar as necesidades como prioridade. Participación cidadá, emprego, protección social, sostenibilidade e desenvolvemento económico son eixos prioritarios para calquera cidade que foron abandonados en Vilagarcía. Queremos devolver a cidade á súa xente para que a cidade volva medrar e volva ser unha referencia para nós e para outros.



Este venres presentámonos en Vilaxoán para cambiar o curso de Vilagarcía. Non foi casualidade estar en Vilaxoán. Calquera, sen facer moita memoria, pode lembrar como era hai uns anos, a cantidade de empregos que había. Agora pode ver que non é así e que nos últimos anos esta situación agravouse. Tamén queremos acabar co abandono de Carril e Vilaxoán e as poboacións da contorna de Vilagarcía.



Temos que conseguir que Vilagarcía sexa vivible e que a cidade volva a contar para o resto de Galicia. Temos que dicirlle ao alcalde que se quere dedicarlle tempo aos problemas do seu partido, que cobre do partido e que deixe que amañemos os problemas porque a cidade non pode continuar abandonada mentres un alcalde absolutista xoga ao monopoly coas inversións. O que propoñemos é unha Vilagarcía na que a xente se sinta cómoda, na que ninguén se sinta excluído. Unha cidade á medida das persoas, igualitaria e atractiva.Chegou o momento de cambiar de futuro.