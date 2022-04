“Cantos de sirena” desde San Caetano con el libre marisqueo en Arousa

Esta Patrona Mayor en representación de la Cofradía de Pescadores “A Pastoriza” de Vilanova de Arousa, junto con los demás compañeros de la Ría de Arousa que hemos sido convocados por la Conselleria do Mar, al margen de la propaganda oficial, ha podido constatar la gran distancia existente que separan los problemas estructurales y reales que sufre el libre marisqueo de la Ría de Arousa y la manifiesta e inexistente voluntad de Consellería do Mar de ponerles fin con acciones y decisiones rigurosas, firmes y contundentes que vayan más allá de los “cantos de sirena “ o el de canturrear el “amigos para siempre” en una tarde autocomplaciente.





Sinceramente, creemos que la Conselleria do Mar no quiere ni tiene intención de poner fin a esta situación agónica que venimos padeciendo desde años (no se nos ha trasladado más que palabras y no hechos), anclada en el permanente inmovilismo, y que pese a todo el esfuerzo que se ha mostrado por el sector para revertir las cosas nunca va a ser posible desde el momento en que existen condicionantes que únicamente se superarían por una apuesta ambiciosa y decidida a cargo de la Administración competente en marisqueo, pues si se quisiera de verdad “salir al rescate” del sector no se dejarían de incumplir repetitivos y caducos compromisos – vacíos de contenido- transmitidos al sector para regenerar la Ría de Arousa con tangibles planes ambiciosos que vayan más allá de los meros parcheos con “proyectitos” o “mediditas correctoras” objetivamente insuficientes y desganadas, con implícito lavado de imagen que por su ineficacia y obsolescencia, hasta pueden suponer un despilfarro para las arcas públicas. También podrían cumplir sus acuerdos con el sector alcanzado en el mes de Noviembre de 2021 de abonar las ayudas sustitutivas de supervivencia de un sector fuertemente dependiente con el marisqueo para los meses de Marzo y Abril de 2022, y no desdecirse ahora de sus palabras como si aquello hubiera sido una ilusión de Walt Disney, prometiendo intangibles futuros de “un mundo feliz”, aventurando ayudas para las “calendas griegas” a ver si -con suerte- pasa la tormenta de una triste y frustrante campaña que nos ha tocado.





Vivir este año, sin afanarse lo más mínimo en buscar alternativas serias y factibles ante el cierre forzoso de los bancos por su improductividad, y lo que es peor, esforzarse en convencernos de que por esta Consellería do Mar se tiene verdadera capacidad de gestionar, administrar y posibilitar que, a corto y medio plazo, cientos de profesionales pueden llevarse nada a sus casas una renta digna ante el cruce de brazos generalizado y permanente que se viene demostrando en San Caetano.