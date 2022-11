Carta abierta al alcalde de Vilagarcía

Me gustaría decirle cara a cara unas cuantas cosas, pero como usted nunca recibe ni contesta, no me queda más remedio que escribirle.





Intenté por la radio leerle en dos minutos varias leyes, que usted ha vulnerado, por las obras del Liceo-Casino. Me cortaron al minuto... A usted no le interesaba escuchar. Lo del programa de radio es una pantomima.





Referente a este tema, usted no ha convocado a los propietarios, vecinos y comerciantes de la Comunidad... ha entrado a tropel en nuestras vidas pisando nuestros derechos, pues desde las ocho de la mañana nos despertamos a golpe de taladro desde hace meses.





Ha obviado el peligro al que nos sometió tirando toda la tabiquería con el riesgo de resquebrajar la estructura del inmueble y causar graves daños... y a todo esto sólo contesta que se está haciendo una biblioteca (la de Alejandría)...





Que sepan los vilagarcianos que el Concello está invirtiendo un millón de euros y otro la Diputación de Pontevedra. Así se tira el dinero de los ciudadanos.





Permítame decirle que hay otras prioridades y no estoy en contra de hacer una biblioteca, sino de su ubicación. Podría usar el Auditorio que tiene mucho espacio infrautilizado.





Su actitud es antisocial.





Solo decirle que con su actitud antidemocrática, esta y otras cosas, que ahora no puedo enumerar, son auténticas CACICADAS.