Célula galega de universalidade

Célula, un substantivo feminino, na bioloxía é palabra que fala da unidade autónoma básica dos seres vivos, dotada de vida e constituída polo menos por un núcleo. Así e todo, no aspecto figurado da expresión, célula é un grupo de persoas que constitúen unha unidade dentro dunha organización, xeralmente política. Núcleo duro ou brando que, nos tempos da clandestinidade e das persecucións, é o elemento militante básico de resistencia, acubillo e fonde de expansión dos ideais dunha causa.



Por iso, andando este novo ano, toca facer memoria das cousas pasadas, fixarse na relevancia de tempo atrás; e, coma neste caso, prepararse para unha conmemoración que debe render tributo de xustiza, valorización e recoñecemento público a moitas das persoas que fixeron posíbel unha das máis relevantes institucións científicas e culturais na moderna historia galega. Este ano conmemoramos o centenario do nacemento do Seminario de Estudos Galegos, un fito irrepetible.



Lembremos a simboloxía do acto fundacional: A peregrinase dun grupo de estudantes, profesores e destacados intelectuais do galeguismo vinculados a revista Nós, escollendo a casa da familia paterna de Rosalía de Castro, en Ortoño, no actual Concello de Ames, preto da capital galega, para dar paso ao nacemento dunha institución creada pola sociedade civil coa misión de actualizar o discurso cultural sobre nós, e ser nós no mundo, de traer a un primeiro plano o patrimonio cultural vinculado coa vida das persoas. Facer práctica a mensaxe que anos máis tarde levarían á proclama do proxecto de Estatuto de Autonomía galego por eles iniciado: Galiza, célula de universalidade. Unha palabra de orde para reivindicar un sitio no concerto dos pobos e das culturas, sen complexos.



Es grupo de persoas comprometidas coa cultura, o coñecemento e a identidade propia e singular do territorio nacional galego, co proxecto inicial convertido xa en institución científica e cultural, ligada á Universidade de Compostela, fixouse como principal obxectivo o estudo de todas as manifestacións da cultura e do patrimonio, tendendo á formación dos investigadores e á divulgación do resultado dos traballos, algo ao que o mundo académico imperante erra alleo naquela altura histórica. Este Seminario “foi un catalizador de ideas, sentimento e arelas que antes andaba no ar, da sentida necesidade de unir esforzos e estruturalos a prol do desenrolo da nosa cultura”.



Porén, o SEG tiña como proposición única o estudo integral da cultura galega, inserido nun proxecto de defensa da identidade cultural de Galiza, e para defender esa identidade había que ter un proxecto político. Para iso, as xentes do Seminario tentaron poñer ao día os saberes sociais e co seu traballo trouxeron a un primeiro plano o que hoxe coñecemos por patrimonio inmaterial. Un legado que frustrou o golpe militar contrario aos valores da legalidade democrática que en 1936 truncou os 13 anos de servizo desta institución, abatendo aldraxe, persecución e morte a súa xente.