O centro de saúde de Meis: responsabilidade vs partidismo

Meis necesita un centro de saúde novo. Posiblemente esto sexa do menos discutible que poidamos atoparnos neste sainete que os grupos da oposición están montando para non recoñecer a evidencia, que o goberno local fíxoo ben. Porque aí está a realidade, hai un goberno local que conseguiu convencer a unha Consellería de que tiña que construír un centro de saúde. E non é fácil porque hai máis de 300 concellos en Galicia, e apenas unha decena deles teñen un compromiso firme de construción dun novo centro. Este acordo son cartos dos veciños, ademáis, porque hai que comprar unha finca para facelo. Bo traballo!





Pero fronte a esta responsabilidade chegou o partidismo máis cego e torpe. Vese que hai quen cre que canto mellor lle vaia aos veciños peor lle irá a el, e entón pretenden torpedear todo. Queda en evidencia que as ganas do poder cegan aos que non o teñen, e tamén queda claro que hai a quen os veciños lles importan pouco. Utilizan, en todo caso, calquera excusa para intentar boicotear, como intentar anular un acordo asinado. Calquera que lea esto sabe que os acordos asinados valen en calquer ámbito da vida: familiar, empresarial, sindical...ata para facerse socio dunha asociación hai que asinar e iso ten un valor. Menos para algúns que agora falan de excusas que hoxe valen pero onte non. Todo con tal de poñer paus nas rodas.





Permítanme tres exemplos aquí preto. A Illa tivo non so un acordo plenario, senón que chegou a ceder terreos á Consellería que houbo logo que reclamarllos porque non fixeron o centro de saúde novo (e non daban devolto os terreos!). Caldas pode coleccionar e facer unha exposición con todos os acordos plenarios sobre a necesidade dun novo centro de saúde e os 6 terreos distintos postos a disposición, que nunca se atenderon. Vilagarcía esperou 13 anos a que a Xunta cumplira un acordo plenario para o que había terreos, había convenios de cesión, compromisos asinados e incluso orzamento. Son so tres exemplos, pero poderíamos ter decenas e decenas no territorio galego que amosan que as decisións sobre os novos centros de saúde nunca tiveron en conta nestes anos nada máis que a decisión da consellería de turno. Eso sí, agora xusto despois de asinar un compromiso en Meis para facelo, asistimos a este “sarao” infumable para impedir un acordo.





Para alguén que respecta e confía nas institucións, i eu son deses, resulta moi desesperanzador ver como unha Consellería, un goberno da Xunta, está sometido a unha estratexia partidista local para non recoñecer un bo traballo a un goberno local, aínda que con iso fagan peor a calidade de vida dos veciños de Meis. Aos que boicotean e torpedean, sexa os que dirixen a operación ou os que son cómplices necesarios que se creen importantes, habería que preguntarlles que teñen que aportar ademáis de partidismo e ruído. Deles será a culpa se sale mal o que un goberno local xestionou ben para todos.