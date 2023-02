Centro de saúde si, persoal, tamén

Vilagarcía terá un novo centro de saúde. Vai tarde, que hai máis dunha década que debería ter sido e os que aquí vivimos sufrimos o bloqueo e negación por parte de quenes tiveron a oportunidade de facelo. Pero, en todo caso o traballo deste goberno local (ao César o que é do César) fixo posible levar adiante unha demanda social maioritaria e romper o boicot. O centro de saúde que Vilagarcía merece será realidade e será na antiga Comandancia de Marina, emprazamento con moitas vantaxes e que permitirá unha ubicación céntrica para unha cidade peonil e con conexión viaria sen ocupar o centro da vila.



Toda vez que os procesos formais se foron conseguindo cumprir é necesario non cesar no empeño de vixiar o seu cumprimento. Porque xa vimos como, aínda despois de que o goberno local torcese a man da Xunta para facer o centro de saúde, existe a tendencia da dereita local de seguir persistindo en que non comparte que se faga este centro novo na antiga comandancia. Por iso é necesario que todos, cidadanía e política local, sexamos esixentes en que se cumpran os prazos, os compromisos de construción e a dotación de recursos. Como di aquel vello principio ruso: confía, pero comproba.



Pero hai un elemento maior que todo isto que supón a esixencia de que un novo centro de saúde veña acompañado de melloras para os pacientes, que somos todos, e para iso é necesario dotalo da mellor ferramenta tecnolóxica e construtiva que ten o sistema sanitario: profesionais. Que se constrúan novas salas está ben, máis consultas para profesionais, está fantástico, e que teñamos lugares máis cómodos, accesibles e habilitados para atender con calidade é imprescindible. Pero de nada servirá que isto sexa así se están baleiros e se continuamos con este baile indecente nos recursos humanos do SERGAS onde os profesionais son tratados á baixa, con contratacións precarias e condicións laborais mínimas. Precisamos que o centro de saúde teña dotación. E non so falamos de médicos, que tamén, senón que é necesario ampliar plantilla de fisioterapeutas, de traballadoras sociais, de enfermeiras ou abrir espazos para novas categorías que deben conectarse con primaria como a saúde mental.



De nada sirve que os responsables desta década de espera pretendan pasar páxina con ladrillos se non hai profesionais. A demanda é completa, e a reivindicación non vai cesar ata que se cumpra.