O cerebro en crise

Cerebro, substantivo masculino, é palabra con varias acepcións. No sentido figurado, indica as calidades humanas de sentido, intelixencia e as facultades mentais. Obviamente noutra delas define a súa anatomía; a dun órgano fundamental da especie humana. Asumindo iso, non podía faltar unha conmemoración de carácter internacional para resaltar esta parte nuclear no corpo da xente. Obvio, función dos aspectos que teñen a ver coa saúde. Así, o Día Mundial do Cerebro celébrase o 22 de xullo de cada ano. É unha data para crear conciencia sobre o cerebro e a súa importancia para a saúde. Lembrar que é o órgano máis complexo do corpo humano e controla todas as nosas funcións, desde o movemento ata o pensamento. Este ano, o evento celébrase nun momento no que o mundo enfronta a unha emerxencia climática sen precedentes. O quecemento global está a provocar temperaturas récord, secas, incendios forestais e outros desastres naturais. Galiza, libra polo momento. Estes fenómenos están a ter un impacto devastador na saúde humana e no medio ambiente. Agora é máis importante que nunca tomar medidas para protexer o noso cerebro. A mellor maneira é reducir a nosa pegada de carbono. Isto significa reducir a nosa dependencia dos combustibles fósiles e adoptar fontes de enerxía renovables. Tamén supón reducir o noso consumo de enerxía, reciclar e apostar pola eliminación de materiais plásticos. Asumindo estas medidas, podemos axudar a reducir o impacto do quecemento global no cerebro. Tamén podemos axudar a protexer a saúde do noso planeta para as xeracións futuras. En tempo electoral, que pasa con aqueles que votan por alternativas políticas contrarias ás medidas necesarias para evitar o quecemento global?.



Consideremos o perigo dos que negan a existencia do quecemento global ou que cren que é unha ameaza menor. Estas alternativas están a poñer en risco o seu propio cerebro e o cerebro dos demais. Están a aumentar o risco de enfermidades mentais e doutro tipo. Están tamén aumentando o risco de desastres naturais, como incendios forestais e inundacións. É tempo de que os sectores, negocios irresponsábeis e persoas que negan a situación de crise climática, esperten e vexan a realidade. É hora de que se dean conta de que o quecemento global é unha ameaza real e que é necesario tomar medidas para abordalo. O cerebro mundial indica estar en crise. O futuro da humidade en perigo. O punto de non retorno, cada día máis preto de nós.