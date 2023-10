Cifras ou persoas

O día que empecei a facer as prácticas do carnet de conducir tiven unha interesante conversa co monitor da autoescola, ao que mareei ata explicar que eu era incapaz de aprender algo se non o entendía. En fin, teimas que ten cada un. Entendeume ben e creo que era moi bo explicando, pero é certo que ao día seguinte despedírono e apenas fixen dúas prácticas con el polo que terminei aprendendo que non todo se pode explicar.



Pásame algo parecido cando vexo a xente aparentemente importante explicando cousas supostamente importantes pero que soamente falan de cifras. Cando é de cartos sucede, ademáis, que parece que cantos máis cartos se mencionen máis importante son as cousas (pasa, sobre todo, cando os cartos son dos demáis). E así déixanme pasmado os políticos que cren resolvelo todo falando unicamente de cifras e de códigos, como se a vida das persoas puidese ser xestionada e decidida a través dunha folla de Excel.



Os burócratas oficinistas da política falan de cifras que non entenden, coma os que proclaman orzamentos e promesas de moitos millóns de euros sen saber o que significan 400 ou 600 euros para unha familia con necesidades. Así escoitarán vostedes estes días moitas promesas de moitos cartos para a nosa comarca. Chegan os Reis Magos de outubro en forma de orzamentos da Xunta, pero xa lles podo adiantar que falarán moito pero dirán poucas cousas a pesares de que estou escribindo un xoves pola noite.



Pero, que falta cando se fala só de cifras? Falta contar, nesta comarca, como se vai resolver o problema de que non temos transporte de autobuses e custa máis ir de Catoira a O Grove que de Santiago a Berlín. Máis que cifras falta contar cando haberá un imprescindible novo centro de saúde en O Grove, e se van involucrarse no problema do asilo de Cambados. Faltará saber que vai pasar coa producción marisqueira da nosa ría, e se teremos dunha vez máis prazas de residencias para as persoas maiores.



Todo iso, que son as necesidades que temos os que nesta comarca vivimos, non aparecerá nas cifras. Convertiranse en números desos que acaban sendo tan grandes que é imposible entendelos. Do que entendemos aquí é que faltan médicos, que non hai ameixa e que necesitamos autobuses. Porque as cifras son importantes, pero hai que ser capaz de transformar as follas de Excel en solucións para os problemas das persoas. E, para iso, semella que hai que esperar un chisco máis.