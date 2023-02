Clamor pola sanidade

Clamor é reacción forte que expresa unha queixa ou un malestar. Queixa e malestar sumados de vez que milleiros de galegas e galegos expresarán na súa lexítima e necesaria reclamación, mobilizados na manifestación que o vindeiro domingo encherá as rúas de Compostela coa esixencia de mudar as políticas sanitarias do goberno galego, competente absoluto e responsable da xestión, cos que se colocou á sanidade pública nunha situación á beira do abismo, mesmo creando situacións de catástrofe, caso da situación que se vive nesta comarca de O Salnés, soportada tamén nos outros lugares cos que compartimos a Área Integrada que os dirixentes do SERGAS converteron nunha auténtica zona cero da desfeita; na que xa non cabe moito máis colapso. Abofé.



Un berro colectivo por unha sanidade pública, de calidade e universal, que conxuga a demanda da cidadanía co apio ás reclamacións das e dos profesionais sanitarios. Si, deses aos que aplaudimos nos balcóns naqueles días de confinamento pola pandemia sanitaria da Covid-19. Considerados daquela como heroes imprescindible e hoxe xa desprezados no tratamento laboral que lles ofertan.



Unha marcha cívica, complementaria das máis de cincuenta mil sinaturas que avalan a Iniciativa Lexislativa Popular, presentada no Parlamento galego para acadar un acordo político que permita implantar unha serie de medidas para revitalizar e fortalecer os mecanismos de Atención Primaria como parte esencial e distintiva dos sistema sanitario público galego. A súa pedra angular.



Disposicións que son de carácter urxente dada a gravidade da situación pola que atravesa este servizo sanitario básico, o da entrada ao sistema, en risco real de desmantelamento e privatización que deben ir acompañadas da recuperación dos recursos humanos recortados nos últimos anos, garantir a accesibilidade aos centros, evitar a masificación das consultas e acabar coas listas de espera, así como mellorar as condicións de traballo do persoal da Atención Primaria e dos P.A.C.



Por iso, en primeiro lugar, procúrase dispor a atención persoal ao paciente como regra xeral para as consultas médicas, correspondéndolle a ela ou a el a decisión de ser atendido de forma telemática; paralelamente, determínase tamén que deba existir sempre a opción de ser atendido por unha persoa ao chamar aos servizos sanitarios. Adecuar os cadros de persoal das e dos sanitarios á demanda asistencial, incorporando novos perfís profesionais, porque moitas das consultas non son médicas, senón que responden a outros problemas que a actual organización dos servizos de primaria non permiten resolver con eficacia. O problema non é a falta de médicos.



Velaí, a convocatoria vai para alén dunha masiva manifestación, mesmo do apoio a esta ILP, histórica polo número de sinaturas. O berro popular será un clamor social pola sanidade pública. Un ben básico e gratuíto cobizado polo negocio privado: Substituír tarxeta sanitaria pola de crédito.