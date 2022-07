Cuando se realizan campañas medioambientales, promovidas por diferentes asociaciones, entidades, organismos y empresas privadas observamos como se retiran millares de kilos de residuos en muchas de nuestras playas y costas, consistentes en plásticos, tapones, botellas, envases, guantes y restos de artes de pesca, entre otros. Habría que preguntarse, en pleno siglo XXI, ¿acaso no sería necesario realizar campañas de sensibilización al propio sector pesquero para que sean más conscientes de la necesidad de proteger el medio ambiente y al mismo tiempo su medio de subsistencia?



Algunos datos, facilitados por algunas organizaciones ecologistas y medioambientales, son escalofriantes: un 90 por ciento de los residuos recogidos, en nuestras costas, son restos de plásticos, botellas de plástico y vidrio así como restos de artes de pesca. Hay que recordar que una botella de plástico puede durar más de 450 años sin degradarse. Tan importante es prevenir los residuos abandonados por la población y los turistas desde tierra que los generados desde el mar, por los propios profesionales.



Está comprobado que el origen de los vertidos desde el mar, los más abundantes son los efectuados desde las embarcaciones pesqueras, y muy especialmente dañinas son las artes de pesca abandonadas, así como los restos de redes de deriva, nasas, palangres, etc.. Pasado el tiempo se demuestra que el sector pesquero no se ha dado cuenta, o no ha querido, de que algunos caladeros han dejado de ser rentables por la contaminación y el abandono de cientos de artes de pesca en las mismas zonas habituales o caladeros de pesca. Luego de nada sirven las lamentaciones, lo mejor siempre es la prevención, la conciencia ecológica y proteccionista de nuestros mares y océanos. Las futuras generaciones nos lo agradecerán.