Conclave mercantil

Conclave é a xuntanza asemblearia que os cardeais celebran para a elección dun novo papa; coa súa deliberación, negociación ou componenda reservada e pública “fumata”. Velaí, metáfora atinada para referirse ao Foro Davos, WEF, que pasa por ser unha reunión anual que reúne a líderes políticos, económicos, sociais e científicos, malia que nunca se viu alí representación sindical ou de entidades non gobernamentais críticas coa deriva das políticas económicas. E todo iso faise, formalmente, para debater sobre os problemas máis urxentes do mundo. Este ano, o tema do encontro foi “reconstruír a confianza”, co obxectivo de restaurar a cooperación global e reforzar os principios de transparencia, coherencia e rendición de contas entre os actores. O programa público deste cumio organizouse ao redor de catro áreas principais. A primeira, alcanzar a seguridade e a cooperación nun mundo fracturado falando dos conflitos que ameazan a paz e a estabilidade, coa visión occidental de interese para OTAN nos casos de Ucraína e Gaza, e as tensións comerciais no mar Vermello. Aquí vai tamén a súa preocupación polo terrorismo, os ataques cibernéticos e a proliferación nuclear. É o medo. A segunda é a creación de emprego e crecemento, botándolle unha ollada ás oportunidades e os desafíos que trae a transformación dixital, a innovación tecnolóxica e a intelixencia artificial. No tema da intelixencia artificial miran os avances e as súas implicacións en diversos ámbitos, como a saúde, a educación, a mobilidade, a seguridade e a ética. Por último, faltaría máis, non se esqueceu falar da estratexia a longo prazo para o clima, a natureza e a enerxía poñendo énfase na urxencia de actuar contra o cambio climático e a perda de biodiversidade. Proponse iniciativas e alianzas para acelerar a transición cara a unha economía baixa en carbono e circular, fomentando a cooperación para asegurar o acceso universal á enerxía limpa e alcanzable. Amén á reflexión. Todo o antedito, sen dúbida é de interese xeral e, visto no papel, ten utilidade para o conxunto da humanidade aínda que falemos só dunha parte do planeta. Mágoa que o enfoque sexa na liña de reforzar as políticas que interesan ao poder dominante e aos sectores industriais, tecnolóxicos, financeiros ou empresariais que promoven este evento anual que pasa xa do medio século de existencia. Con todo, do mesmo xeito que nos conclaves vaticanos, boa parte do que se coce neste Foro Económico Mundial de Davos, a nivel global ou bilateral entre actores, non é de dominio público e coa parte do relato final, polo conxunto da reflexión e conclusións, créase unha guía de actuación que marcará os destinos da política internacional. Así é como os poderes reais gozan desta maneira de concertar, con publicidade e noutros casos total opacidade, caso do Club Bilderberg, que se reúne en secreto cada ano nun lugar diferente.

Contubernios mercantís e de políticas financeiras que dan causa á Comisión Trilateral, a Corporación RAND, a Institución Brookings, ao Council of Foreign Relations ao Club de Roma ou ao Grupo dos Trinta, un foro privado que propón a política monetaria e a regulación bancaria. Son o poder real que goberna no mundo.