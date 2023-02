Conmemorando a Rosalía

Cantarte, hei, Galiza, na lingua galega, consolo dos males, alivio das penas”. O verso de Rosalía de Castro une, de xeito certeiro, a dupla celebración do seu Día, cada 23 de febreiro, fixado no Calendario do Libro e da Lectura como aniversario do nacemento da autora, coa conmemoración apenas dous días antes do Día internacional da Lingua Materna. Dúas efemérides que veñen collendo pulo, no primeiro dos casos por iniciativa da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, propoñendo á cidadanía que agasalle un libro en galego e unha flor ás amizades e persoas queridas, alén doutras accións que veñen contando con grande aceptación e impulso por parte da sociedade do noso país, con acento máis intenso no ámbito escolar.



Rosalía de Castro é a escritora máis representativa da lingua e da literatura galegas. A publicación do seu libro “Cantares Gallegos”, o primeiro escrito integramente no noso idioma, desde a vontade firme e inequívoca do seu significado, sinala o inicio da restauración do uso escrito do noso idioma e o final de séculos de silencio e esquecemento.

A súa obra é un retrato do pobo galego e goza dunha total actualidade. A difusión do coñecemento da súa obra é necesaria para as galegas e os galegos, en especial para as xeracións máis novas que colectivamente contribuímos a co-educar, sendo a súa palabra feita poesía ou prosa reflexiva un dos procedementos máis eficaces para fomentar o amor á nosa lingua e comprender a nosa identidade cultural.



Conmemoración para reflexionar sobre nós, a identidade colectiva e a condición de xustiza social, tal como reflexiona a entidade promotora no seu manifesto puntual: “Rosalía ensínanos a mirar e a escoitar. É unha guía, por momentos unha amiga ou unha camarada, que nos acompaña entre poemas, novelas e ensaios para superar a banalidade ética do noso tempo. As súas palabras dan existencia a un mundo de inxustizas e opresións contra as mulleres, os pobres, a lingua galega ou os migrantes. O seu narrar é a escoita do noso mundo. En cada verso xorde unha interpelación para nós: que ou quen permite e lexitima as desigualdades, as vulnerabilidades impostas, as guerras, as violencias, os corpos esquecidos e desposuídos de valor”. Porque “tal é o ruído do mundo que transitamos que as palabras non chegan aos ouvidos, non pasan de ser grafías sen sentido. No noso cotián os berros das desigualdades, as violencias e as inxustizas baten contra muros de ruído e ignorancia. Non escoitamos. Estamos xordas. Xordos de tanta información sobre a información da información. Non escoitamos nada, nin a ninguén. Alguén berra. Está lonxe. Está noutra rúa, noutra clase, noutra cidade, noutro país, noutra lingua”. Abofé, así é. Mágoa diso.



Sen dúbida algunha, Rosalía é agoa, e seguirá a ser no futuro, bandeira de Galiza. A súa imaxe está destinada a acompañar e iluminar para sempre o proxecto que ela mesma axudou decisivamente a pór en marcha: o da dignidade galega e o da liberdade. Na palabra poética de Curros Enríquez: “Do mar pola orela / mireina pasar / na fronte unha estrela / no bico un cantar”.