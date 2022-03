O conselleiro impón a Educación

O pasado setembro de 2021, o conselleiro de Educación da Xunta de Galicia, Román Rodríguez, afirmaba: “vistas as reticencias que xerou a posibilidade de converter o IES Bouza Brey nun centro integrado de formación profesional, decidiuse non priorizar esta actuación... as iniciativas como esta non se pode facer desde a imposición”. Nese momento, a Xunta considerou axeitado aparcar a proposta, madurala e consensuada coas partes afectadas.





Pero sete meses despois, descubrimos a realidade da estratexia da Xunta de Galicia e da Consellería de Educación. Non estaban aparcando a proposta para madurala: unha vez que comprobaron que a medida era rexeitada pola cidadanía, decidiron “impoñela” nun momento distinto, cando a comunidade educativa non puidera negarse, cando os pais e nais non tivesen tempo de responder. Non é maduración, é un engano feito con toda a aleivosía de mentir para rebaixar a oposición e logo agardar ao momento de que non haxa marcha atrás.





A única maduración foi a que se fixo nos despachos, a maduración do calendario, a maduración sobre cal é a estratexia de impoñer unha decisión xa tomada e coñecendo a opinión dos pais e nais. Este engano que o conselleiro de Educación acaba de cometer coa cidadanía de Vilagarcía, e do que o concello está sendo cómplice, só madurou no seu despacho, facendo uns gráficos sobre a escolarización na cidade e sen recoller nin unha soa opinión entre os distintos sectores implicados. Nin unha consulta as familias, ningún estudo sobre os custes do transporte, ningunha idea sobre como afecta esta decisión á vida cotián de 300 familias da cidade. O conselleiro terá un informe feito especificamente para xustificar a súa decisión. Incluirá algunhas promesas que serán outro engano exactamente igual que dicir que hai que madurar a proposta.





A Consellería de Educación non quere ter en conta a realidade da xente porque esa é a súa forma de gobernar: o que lle pase á xente non importa. Importa cadrar un orzamento que sempre recorta na comodidade da xente. Educación promete uns autobuses coa desculpa de que os problemas que cause este recorte son só “pequenos problemas persoais”. Para tentar calmar ás familias, Educación di que a ratio legal marcada son 30 alumnos por aula e que se vai cumprir e que non hai que preocuparse polo feito de que alumnado que poden ir andando ao seu colexio, agora van ter que subir a un autobús. Iso non é empeorar a educación?





O conselleiro de Educación non quere lembrar a penosa xestión do seu departamento durante a pandemia. O conselleiro de Educación non parece ter moita e, na práctica, non sabe o significado das palabras que utiliza. Porque prometeu consenso, pero impuxo a súa decisión. Porque anunciou conversas coas familias, pero nin unha soa chamada. Porque ao que el chamou madurar é só un engano xigantesco.





O que chama madurar é mentir e enganar as partes afectadas para xogar coas vidas da xente, é desprezar 300 familias. Tomarlle o pelo a Vilagarcía coa compracencia do alcalde.