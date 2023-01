Mi contribución a la sostenibilidad del Salnés

Mi compromiso con esta querida tierra se refleja en la labor desarrollada en el período 2000-2019, con la finalidad de contribuir a sentar las bases de la sostenibilidad futura del Salnés, que goza de una naturaleza espectacular y de una gran riqueza marisquera, vitivinícola y termal, que convierten a esta zona en un destino turístico sostenible de primer orden. A lo largo de mi periplo itinerante por el Salnés, merece una especial mención la implicación de todos los concellos de la comarca: Cambados, A Illa de Arousa, O Grove, Meaño, Meis, Ribadumia, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa y Vilanova de Arousa, así como el apoyo de la Mancomunidade do Salnés y de numerosos organismos, entidades y empresas, que sumando esfuerzos en la misma dirección han hecho posible que mi paso por este territorio haya sido fructífero y dejado huella.



El camino se inició en Vilagarcía de Arousa en el año 2000, con la celebración del V Curso de Saúde Ambiental en la Casa de Cultura. En el 2006, la sede de la Fundación Comarcal del Salnés acogió el XXIX Curso de Saúde Ambiental (se editó la publicación de las actas del curso); y el auditorio municipal de Vilagarcía de Arousa albergó las Xornadas de Portas Abertas-Programa de Actividades de Medio Ambiente LN 42º, que coincidieron con intensas lluvias torrenciales que anegaron la ciudad, y nos retuvieron en el auditorio (recuerdo la llamada del alcalde, Javier Gago a altas horas de la madrugada, lo que agradecí. En el 2015, O Grove se convirtió en la sede anfitriona del VI Congreso Galego de Medio Ambiente & Saúde, celebrado en el Centro de Convenciones HB Isla de la Toja; y en el 2019, Cambados y Sanxenxo compartieron la sede del VIII Congreso Galego de Medio Ambiente & Saúde & Turismo Sostible no Salnés, bajo la Presidencia de Honor de SM El Rey Felipe VI, congregó a 40 expertos de reconocido prestigio, entre los que se encontraban primeros espadas a nivel mundial (Eleuterio Martínez, científico de reconocido prestigio en América), Susana Paixao (presidenta de la International Federation of Environmental Health) y Federico Mayor Zaragoza (exdirector general de la Unesco).



Mi gratitud a las gentes del Salnés por su inmejorable acogida y el apoyo recibido, que me ha permitido llevar a buen puerto esta tarea apasionante de poder contribuir a la sostenibilidad futura del Salnés; sin olvidarme de los reconocimientos recibidos: “O Concello do Grove en recoñecemento ao admirable Profesor Francisco Peña Castiñeira polo seu altruista e impagable traballo a favor da mellora do medio ambiente”, mediante la entrega de una réplica en bronce de la Familia Mariñeira, por parte de su alcalde, D. Miguel Ángel Pérez García, 2015; y “Seprona-Vilagarcía de Arousa a D. Francisco Peña, por su amor al medio ambiente”, mediante la entrega de una placa por parte de D. Héctor Mariano García Coello, jefe de la Patrulla del Seprona de Vilagarcía de Arousa, 2015); ambas ocupan un lugar muy especial en mis vitrinas. ¡Gratitud eterna y amigos para siempre!

*Fundador Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2025