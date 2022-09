Mi comentario de hoy lo he quiero iniciar con la definición oficial que se da sobre el Debate Parlamentario: “Discusión que se suscita entre los legisladores, de manera ordenada, en el seno de las cámaras o de sus órganos cuando fundamentan sus puntos de vista sobre los asuntos legislativos que se abordan en las Cámaras”.



Visto así el tema se ve ajustado a derecho y al funcionamiento parlamentario. Lo que no es normal es lo que sucedió hace unas lunas en la Cámara Alta, en el Senado, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, intervinieron para debatir y presentar posibles propuestas de resolución sobre aspectos relacionados con la electricidad. Al final, por desgracia, lo que se produjo fue un auténtico cortocircuito. En mi larga vida como periodista he asistido a numerosos debates Parlamentarios. Tanto en directo en Cámaras nacionales como autonómicas, cómo a través de los medios de comunicación televisión y radio. Lo que he visto el pasado martes por la tarde, siguiendo el único canal que dio en directo el Debate, resultó en verdad kafkiano y esperpèntico.



Sigo sin entender como el presidente del Gobierno desaprovechó la ocasión para decirle a los españoles, votantes de su opción política o no votantes, los problemas y las posibles soluciones con las que nos vamos a encontrar cuando lleguen los primeros fríos. Pedro Sánchez se saltó la cortesía parlamentaria pada hacer oposición al líder de la oposición. Algo surrealista y nuevo en los anales del parlamentarismo nacional.



De seguir por este camino, que no es nada bueno para el funcionamiento de una Nación que lo está pasando muy mal, el jefe del Ejecutivo español acabara electrocutado. Y el aumento de los voltios procederán de los votos electorales. Primero con los comicios municipales y autonómicos, y al final del año con las Elecciones Generales.