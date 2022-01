Que o costume é lei é cousa do refrán, pero a min sempre se me viña á cabeza cando, durante anos, miraba á xente cruzando por un paso de peóns que facía tempo que non existía. Refírome ao que estaba nas inmediacións da Praza de Galicia, na Rúa Conde Vallellano, que cando viñas de Arcebispo Lago quedaba ao carón da porta da oficina de Abanca. Eu imaxinaba que se lle preguntabas a aquela xente por que cruzaban por un paso de peóns que non existía contestarían “o costume é lei”.





Ese costume foi caendo en desuso, quizais porque esa zona arredor da Praza de Galicia se asemella cada vez menos ao que era. E menos se vai parecer. Existe un proxecto de peonalización de Arcebispo Lago -que nun futuro tamén incluirá Conde Vallellano, aínda que desta última rúa nada diremos, porque nada sabemos- que semella unha nova oportunidade perdida. Polo que se ve, vaise insistir -e incluso afondar- nos defectos da última fase de humanización de Praza de Galicia. O que se resume en fontes, obstáculos e vexetación ornamental. Mandeille o proxecto a un amigo arquitecto e díxome que esa estética de fontes e elementos xeométricos era propia dos 90.





Pero quizais a peor consecuencia da humanización de Arcebispo Lago non as vaia a padecer a propia rúa, senón Alejandro Cerecedo, a rúa na que se sitúa a Praza de Abastos e na que tradicionalmente se celebra o mercado dos martes e sábados. Do mercado dos martes, a propia páxina web de turismo do Concello de Vilagarcía conta que afunde as súas raíces en 1744, e, tras resumir parte da súa historia, continúa “sexa martes ou sábado, as rúas contiguas á praza de abastos péchanse ao tráfico, nunha superficie que abarca varios miles de metros cadrados, e convértese nun gran centro comercial onde é posible atopar de case todo(..)” para seguir loando a singularidade e importancia do mercado e Praza de Abastos vilagarciá. Pois ben, quen xestione a web visitvilagarcia vai ter que modificar este texto. Pronto Alejandro Cerecedo deixará de pecharse ao tráfico, comerciantes e clientes terán que convivir cos automóbiles e diremos adeus ao truco de maxia que convertía esa superficie de varios miles de metros cadrados nun gran centro comercial no que podías atopar de case todo.





Que o mercado histórico de Vilagarcía, o punto de encontro da veciñanza de toda a comarca, esmorece non é ningún segredo. Só hai que achegarse e comprobar que os postos que antes inundaban O Castro, a zona da Praza da Peixería ou Doutor Carús, ocupan cada vez menos espazo. Comezamos 2022 con sete postos menos. O sorprendente é que pode que sexa unha decisión do Goberno Local a que lle dea o tiro de gracia. O tráfico por Alejandro Cerecedo os sábados e martes é a solución que atopou o PSOE ao embrollo que supón peonalizar sen ter un plan de mobilidade sostible no que basearte. Gobernan dende 2015, pero acordáronse en xullo de 2021 de licitar a súa redacción. A pesar de que dende Podemos pedímosllo hai tempo.





Isto dividirá o mercado en dous, enviando unha parte dos postos cara Arcebispo Lago. Se esta proposta non convencía aos ambulantes -que aceptaron por imposición do Concello- agora que coñecen o proxecto de fontes e obstáculos de Arcebispo Lago a oposición é maior. Esta semana o presidente dos praceiros advertía neste mesmo medio das consecuencias que o declive do mercado traería para a actividade da Praza de Abastos, comercio local e hostalería. A falta de planificación das políticas urbanísticas afecta á mobilidade, pero tamén aos nosos costumes ou a unha tradición senlleira como o noso mercado de importante relevancia socioeconómica.





Sería interesante saber que pensa de todo isto a concelleira de Promoción Económica.





* Voceira de Podemos Galicia e membro de Podemos-Marea da Vila