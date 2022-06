Os cuartos por abaixo

O benestar dunha cidade mídese polos recursos da súa xente, pero tamén pola calidade dos servizos fundamentais. Nisto Vilagarcía non pode presumir, non fai moito coñecimos que na lista da renta media por habitante ocupamos o cuarto posto pola cola entre os concellos de mais de 20.000 habitantes censados.





Vilagarcía non so non converxe co resto dos municipios senón que diverxe coas cidades equiparables de Galicia. Se a compartiva fose de cemento por habitante igual mellorábamos no ranking. Esta é a realidade dunha cidade que crece a espaldas da súa veciñanza: sen emprego nin servizos equiparables a cidades da súa contorna.





Dende o goberno local non hai nin unha soa iniciativa seria para atraer investimento e emprego. Nin unha soa para cambiar de verdade o rumbo da cidade. Tampouco somos capaces de conseguir servizos dignos: acaban de anunciar a reducción de camas no hospital comarcal, convivimos cuns servizos de urxencia no PAC que nin están dotados de profesionais necesarios nin se fan coas mínimas condicións. Exemplos: analíticas de COVID pola fiestra e sala de espera a interperie incluso para as crianzas.





Pero é o mesmo, que nada moleste a axenda do alcalde, non vaia ser que teña que levantar a voz para defender a súa veciñanza. Esa voz que é mellor utilizar en concertos con viaxes sufragadas mediante axendas inventadas que permiten o lecer, cousas que en Santigo non teñen tanto glamour como en Madrid.





Pero mentres o alcalde entretense a lista de problemas non deixa de medrar: falla de pediatras, de prazas públicas para os nosos maiores no centro de día ou residencias. Cousas menores para un concello tan importante e para un alcalde tan ocupado como o noso. Un alcalde que parece máis interesado en destrozar que en construír. Máis interesado en deixar que desaparezan as cousas que en rehabilitar, recuperar manter e crear benestar.





Que as reivindicacións xa se saben como comezan, pero non como acaban. E o alcalde non quere perder as fins de semanas libres e tampouco quere que se lle rompa ese retrato de home que disfruta do cargo.