Cultura para salvar á natureza

Burla é acción, xesto ou palabras con que se ridiculiza unha persoa ou cousa. Verba que se refire, pois, á acción ou o efecto de burlarse de alguén ou algo, é dicir, de facer ou dicir algo con intención de ridiculizar, menosprezar ou humillar. A burla pode ter diferentes graos de intensidade e malicia, desde unha simple chanza ou chiste ata unha ofensa ou inxuria grave.



A burla tamén pode ser un concepto metafórico que se aplica a situacións nas que alguén ou algo parece burlarse das expectativas, os desexos ou os plans doutra persoa. Daquela, pódese dicir que o destino se burla de alguén cando lle ocorre algo inesperado ou desafortunado que frustra os seus proxectos. A burla metafórica implica unha sensación de ironía, sarcasmo ou desengano ante a realidade.



Por iso, a Plataforma contra a Burla Negra, foi o nome que adoptou o movemento cultural da resposta cidadá, Nunca Máis, fronte ao desastre ambiental do Prestige na histórica mobilización, con multitude de protestas masivas por todo o país, para denunciar e mitigar os efectos da máis grande catástrofe ecolóxica, por causa evitábel, na historia ibérica, ocorrida vinte anos atrás cando o petroleiro con este nome foi afundido por neglixencia política fronte ás costas de Galiza vertendo máis de sesenta mil toneladas de chapapote polo noso litoral. Burla Negra é nome tirado do ficticio barco que capitaneou o pirata galego, Benito Soto, malia que o verdadeiro bergantín do pontevedrés realmente nunca chegou a levar ese nome. Hoxe é marca dun ron inspirado nesa historia novelada.



Agora, Encontro Burla Verde, pola defensa da terra, é unha das propostas cívicas e culturais que buscan sensibilizar á cidadanía sobre os impactos negativos derivados da problemática que supón a proliferación de proxectos de parques eólicos por todo o país. Organizada polos colectivos Alarma Terra de Montes, a asociación Rapa das Bestas de Sabucedo, o Colectivo do Vento, a asociación SOS Suído Seixo e o colectivo de Rousmeri Caroi; é cita que se celebrará o vindeiro 29 de Abril en Sabucedo, A Estrada; cun completo programa de actuacións artísticas e musicais de voluntariado sumando ao máis notorio de Galiza. A xornada incluirá unha manchea de iniciativas e propostas lúdicas adicionais para crear un espazo de reflexión e debate sobre a necesidade de protexer o patrimonio natural e cultural dos nosos montes, así como de fomentar un modelo enerxético máis sostible e respectuoso co medio ambiente. O proxecto eólico que se quere levar a cabo na zona suporía a instalación de moitísimos aeroxeradores de gran tamaño, que afectarían a paisaxes de alto valor ecolóxico e histórico.



Ademais, o proxecto xeraría un impacto socioeconómico negativo para os habitantes da zona, que verían reducidas as súas posibilidades de desenvolvemento rural. Burla Verde quere facer fronte a este proxecto eólico con unha proposta cidadá que mostre a súa capacidade de resistencia e mobilización social. Cultura para salvar á natureza e ao monte galego.