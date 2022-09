La cúpula judicial cautiva por Lesmes y el PP

No es de extrañar que Lesmes, propuesto por el PP, no quiera renovar los órganos judiciales caducados desde hace cuatro años para controlar los 27 casos de corrupción en la Audiencia Nacional. Lesmes, cuando afirmó que no habrá renovación del Poder Judicial, dijo la verdad, porque él es el principal culpable por falta de ética profesional al seguir ocupando la cúpula del Poder Judicial y del Supremo incumpliendo la Constitución. El PP se hace fuerte con mil disculpas al tener una mayoría en los órganos judiciales sin cumplir la Ley ni acatar el resultado electoral.



Lesmes y el PP son okupas de las instituciones de forma irregular, mientras la sociedad paga las consecuencias. También son culpables los partidos y los miembros del Consejo del Poder Judicial nombrados para cumplir la Ley. El PP ahora dice que deben ser los jueces los que nombren a los miembros de los órganos judiciales, sabiendo que la Ley actual no lo permite. No decían lo mismo cuando gobernaron. Es la excusa para seguir conservando un poder que no les corresponde porque las urnas eligieron otro gobierno. Prefieren agitar el gallinero, pero los ciudadanos sufrimos las consecuencias de una justicia precaria y mal avenida, mientras ellos viven como Dios. Pero los dirigentes políticos y la cúpula judicial tienen el deber de dar ejemplo respetando las leyes y para demostrar que son demócratas.



Si Lesmes dimitiera al terminar su mandato, como era su obligación por ser máximo garante de cumplir la Ley, los partidos se verían obligados a renovar los órganos judiciales. Pero queda claro el bloqueo de Lesmes y el PP que lo puso y ambos son beneficiarios de los últimos cuatro años de okupas disfrutando de las mieles del poder absoluto, incumpliendo el mandato constitucional.



¿Qué cabe esperar de la calidad jurídica del presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial de un Estado de Derecho que sigue entorpeciendo lo que dice la Constitución de forma torticera?



En los años que llevo en política nunca pensé que se llegara a situación tan burda y vergonzante en las alturas del Estado. Tampoco entiendo por qué los progresistas siguen en los órganos judiciales caducados validando la ilegalidad, y que tampoco a los partidos que los pusieron no les pidan la dimisión por estar fuera de la Ley. La coherencia obliga a todo profesional que se precie.



Feijóo se equivocó confiando en las encuestas interesadas que le hacen sus medios afines. Por eso pidió un debate con Sánchez en el Senado sabiendo que el reglamento de la Cámara le da 15 minutos de intervención, mientras que los presidentes tienen el tiempo ilimitado. El reglamento es el mismo de cuando el gobernó el PP. Y el mismo que Feijóo en la Xunta de presidente zurrando a la oposición. Lo malo de estos políticos es que ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el suyo. Así le puso en bandeja a Sánchez la ocasión de señalar una por una sus incoherencias, y sin insultar como nos quieren hacer creer. Sin embargo, creo que los presidentes deben reservarse para mantener el puente de diálogo con la oposición; las críticas a la oposición las debe hacer el portavoz del grupo gobernante. Así lo hicieron Felipe Gonzáñez y Guerra, que era el azote de la oposición. Le fue bien hasta que se rompieron.



Lo malo es que mucha gente vota cambio por cabreo, por eso hay líderes de los partidos que su única ocupación es cabrear a la gente. Por eso los votantes debemos condenar y no votar a quien incita sin dar solución a los problemas de la gente. Vergüenza me dan.