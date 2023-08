La decadencia democrática de Estados Unidos

Los puritanos con un potencial intelectual que no encajaba con la política de Inglaterra emigraron a la Nueva Inglaterra creando universidades y fueron muy activos en la fundación de EEUU. Fueron los pioneros de la democracia moderna. Pero ahora no es el mejor ejemplo de calidad democrática, lo que es más arriesgado para los demás países democráticos dado su potencial influencia en todos los ámbitos desde la fundación del Consenso de Washington que domina la gobernanza de los demás marcándole las pautas a seguir en la economía y la política.



Al ser la primera potencia del mundo marca modos y maneras. Pero tipos como Trump de presidente es un peligro para la democracia al trasladar a los demás los bajos instintos que padece eliminando la educación cívica de la ciudadanía. Es culpable del crecimiento de la extrema derecha en el mundo, diezmando las democracias que debiera preocuparnos.

Hemos visto como Trump llegó a presidente manipulando e invirtiendo muchos recursos para contar mentiras que los demás no tuvieron. Así queda claro que no todos los estadounidenses pueden llegar a ser presidentes como dice su Constitución.

Trump puso todo patas arriba nombrando a sus magistrados ultras en la Corte Suprema que no quieren entender los derechos civiles y la democracia como Trump.



Salio presidente sin pagar los impuestos y presumió de hacerlo. No aceptó la derrota frente a Biden incitando a sus seguidores (en griego, demo) y (Krato fuerza), incitando asaltar el Capitolio, causando varios muertos y heridos.

Trump se convertía en líder de la extrema derecha del mundo incluido los países comunistas, alardeando que si vuelve a ser presidente acabará con la guerra de Ucrania en unos días, dado que es amigo de Putin, y Kim Jong, presidente de Corea del Norte.

Los gobiernos de EE.UU debieran profundizar y mejorar su decadente democracia. Hablar menos de derechos civiles y hacerlos efectivos. No se entiende como un país tan rico no tenga una sanidad pública, servicios sociales, seguridad para proteger a la gente, y tienen la delincuencia más alta del mundo y constantes asesinatos en masa en los centros de enseñanza. La miseria, el miedo de los acomodados armados hasta las orejas, la sociedad del rifle, la industria armamentística y la pena de muerte no evita este marasmo de inseguridad que se genera en EE.UU..



El caso curioso de la democracia de EE.UU es que un presidente pueda no cumplir las leyes y llamar a los ciudadanos/as a hacer lo mismo. Trump puede ser condenado y desde la cárcel presentarse a las elecciones y si las gana ser presidente del imperi. Contrasta con otros países democráticos que si un político incumple la ley es cesado de inmediato, mientras Trump cuanto más se salta las leyes más sube en las encuestas. Si el sistema democrático y la justicia no sacan de la circulación política a Trump, los EE.UU, y el resto del mundo lo pasaremos mal.