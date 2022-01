Más democracia y menos derecha- izquierda

Yo estoy en contra de los egoísmos de los que alcanzan el poder sean de derechas o de izquierdas. La historia política demostró que el pueblo exige más derechos y más participación, y en eso todos somos de izquierdas, y la vez de derecha al querer conservar los privilegios a diferencia de la izquierda y los liberales del pasado que se pusieron de acuerdo para hacer la Constitución (1812), la más a avanzada de Europa pero el Rey felón Fernando VII y su camarilla se la cargaron como pasó y pasa tantas veces en España. El nombre de izquierda apareció en Francia cuando los revolucionarios se pusieron a la izquierda del Rey, y la derecha a la derecha del Rey. En justicia no se me olvida que muchos que se dicen de izquierdas cuanto pueden hacen lo mismo que la derecha, explotan a sus compañeros/as. Los mismos sujetos que consiguieron que triunfara la revolución francesa, se han guillotinado al conseguir el poder.



La derecha en política busca serviles, y muchos de la izquierda hacen lo mismo con el crítico, siendo apartado por el de arriba sin respetar estatutos ni reglas imponiendo su voluntad usando a serviles colocados en la pomposa “Comisión de Garantías del militante” para dar la imagen de una falsa unidad anulando la creatividad discrepante y cuando menos lo esperas eres suspendido de militancia, o con la expulsión del partido si no te ciñes a sus intereses particulares. Y todo por las ansias para alcanzar el poder por la vía rápida con falsos postulados. Esto lo estamos viendo a diario en todos los partidos. Hay casos de gente expulsada por criticar corrupciones. Los dirigentes de los partidos mucho presumir de democracia pero se dan más golpes de estado que en los ejércitos bananeros. No extraña pues que los viejos y nuevos partidos quieren nombran a los jueces afines en los órganos judiciales que no obligarle a cumplir el art. 6 de la Constitución que dice: “todos los partidos han de ser democráticos en su organización interna... y son cauce de participación política etc.”



Y lo peor, es que el partido al llegar al poder apenas hacen cambios como no sea reformar leyes que no resuelven nada dado este es el recurso que usan a modo de propaganda, lo mismo que los boletines oficiales anunciando subvenciones para aquellos de su cuerda que son avisados antes de su publicación en web para que tengan preparados los expedientes, mientras los demás los tienen que preparar después del anuncio por lo que nunca le son concedidas por llegan tarde. Quien hizo la tecnología hizo la trampa. Por eso ciertos poderes económicos organizados ponen fondos en las distintas cestas de los partidos para colocar a sus afines, mientras que los pequeños empresarios, autónomos y militantes que trabajan por el partido son relajados mientras los dirigentes del partido ponen a compañeros de pupitre. Solo prosperan los lame culos serviles y grises que nunca cotizaron un solo día a la Seguridad Social.



Y claro, si los partidos no son democráticos, al ganar las elecciones las instituciones tampoco lo serán por su escasa práctica democrática. Simulan una ley de trasparencia sin transparencia dado que se amparan haciendo mal uso con la leonina protección de datos como excusa para ocultar. Pero con el tiempo se descubre la corrupción a pesar del blindaje de las instituciones aunque al final se descubre la corrupción, pero tarde no devuelvan el dinero robado. Y esto ocurrió con la izquierda y con la derecha. Por lo que que debemos anteponer democracia antes que izquierda- derecha.