La democracia resiste los golpes

Por fin, acabamos de comprobar como la democracia acaba de nombrar a los magistrados del Constitucional después de un largo tira y afloja entre partidos políticos y magistrados. Lo mismo pasara con la renovación de Consejo del Poder Judicial y el Supremo caducados más de cuatro años por bloqueo de la derecha. Es competencia de los partidos y jueces elegir los miembros que conforman los órganos judiciales en plazo; pero una vez hecho es competencia de los jueces hacer cumplir la renovación como hicieron ahora con el Constitucional por haber caducados los plazos legales.



Nos costó sudor, lagrimas y sangre conseguir la democracia en la transición. Terroristas y golpistas contra el Estado porque querían volvernos a la dictadura del pasado más cruel. La democracia es el sistema menos malo porque da margen para mejorarla las cosas y resolver los conflictos de forma civilizada pudiendo corregir los excesos cometidos contra ella sin propiciar la dictadura donde el dictador impone sus caprichos por la fuerza ocultando todo por falta de transparencia de la cosa pública. Pero ojo, la democracia permite que los de ideología excluyente participen, y si nos descuidamos pueden ganar e imponernos otra vez el yugo y darnos látigos para que tiremos de su carro. Hitler y Mussolini convencieron a un pueblo inteligente alcanzando el poder por vía democrática.

En nuestro país hay partidos que no reconociendo la legitimidad de los demás cuando ganan en la urnas. Por eso en España hubo muchos golpes de Estado. El más grave fue el del 36, y el más reciente el 23 F asaltando el Congreso de diputados arma en mano. Estos y ETA hacían lo posible para amargarnos la vida intentando paralizar el proceso democrático. Algunos militares querían mandar los tanques al País Vasco como sí allí hubiera otros tanques. Pero la Casa Real, el coraje del presidente Suárez, y el general Ministro del Ejército Gutiérrez Mellado, y partidos democráticos y ciudadanos lo impidieron.



Si en el 36 los golpistas cumplieran su juramento para defender el orden constitucional, no habría el desastre de la guerra incivil entre hermanos, causante de tantas muertes y pérdidas económicas tardando décadas en recuperar la normalidad. A los militares se les paga para que defiendan las leyes que emanan de la Constitución, dejando la política para los políticos. Los golpistas del 36 decían que el golpe era para restaurar el orden y devolver la monarquía, pero ya vimos lo falsos que fueron, arrinconando a los que se creyeron restaurar el orden y volver a la monarquía y al subir Franco al caballo eliminó a los generales discrepantes.



Nunca más se debe dar la oportunidad a militares rebeldes por muy alto grado que tengan, ni permitir que partidos usen las instituciones bloqueándolas en nombre de la democracia. Por ello los ciudadanos sean del partido que sean, no podemos permitir que nos manipulen y debemos discernir quién miente y quién no. Porque hay dirigentes que critican al contrario de los defectos que ellos tienen. Vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el nuestro. Y los problemas sin resolver.