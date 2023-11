Los demócratas tienen que saber perder

Antiguamente las diferencias personales se dilucidaban en duelos. El ofendido le tiraba el guante al ofensor, se elegía padrino, lugar, arma y se seguían las reglas establecidas. La única opinión que se mantendría viva era la del vencedor eliminando al enemigo. Para evitar esta forma inhumana de resolver los conflictos se creó la democracia moderna. Con ella, las diferencias y conflictos se dirimen con la democracia por medio de votaciones y, necesariamente, unos ganan y otros pierden. Pero la pérdida no es tal, porque la democracia necesita alternativa. Luego tanto el ganador como el perdedor, ambos quedan vivos y deben llegar a acuerdos de interés general. Tanto el ganador como el perdedor forman parte de la democracia. La oposición es un contrapeso tan importante como el gobierno. Es la que tiene el deber de fiscalizar y hacer propuestas de interés general, sin caer en sectarismo, o de grupos ni de intereses particulares. Ambos deben portarse con ética cívica y así ganaremos todos, pero si van por atajos para mantenerse en el poder, o alcanzarlo con trampas, eso es perjudicial para la ciudadanos y para el país que representan. Saber esperar en democracia es positivo. Al fin y al cabo, los gobiernos por buenos que sean, se desgastan, por lo que la alternancia llega sin necesidad de juego sucio que nos empobrece la convivencia.



Resulta desalentador que Feijóo no sepa perder y se dedique a no reconocer las mayorías para gobernar, tan legítima como cuando gobernaron ellos. El no aceptar el resultado democrático por mucho que duela que Sánchez saliera Presidente con 179 votos en primera votación, sobrándole tres, cosa que nunca pasó con otros presidentes cuando no tenían mayoría absoluta. Quien no respete las normas no se puede llamar demócrata. Feijóo felicitó al presidente y al mismo tiempo le siguió criticando, por lo que esa felicitación demuestra que no fue sincera. Ahora debiera esperar a llevar a la práctica los resultados de la amnistía. Pero si sigue en sus trece como hizo el PP votando en contra de todo lo que aprobó el Gobierno, como la Ley laboral anunciando que será un desastre con pérdida de empleo cuanto los hechos demuestran que se crearon más de un millón de puestos de trabajo y de calidad. O cuando votaron en contra del que llamaron timo ibérico que la UE terminó imitando a España. No reconocer al que fue capaz de formar gobierno, es tan torpe como querer internacionalizar el conflicto político para que lo resuelva a su favor el Parlamento Europeo emulando a Puigdemont para desacreditar a Sánchez, su gobierno y a España. Con eso el PP no consigue nada dado que la UE no ve con buenos ojos pactar con la extrema derecha. Se escuchan expresiones de las derechas de distintos pelajes, los vocales puestos por el PP en el Consejo General del Poder Judicial caducados acusando a Sánchez de ser un dictador por ejercer el legítimo derecho democrático que cualquier persona que conozca el procedimiento legal debe rechazar. Lo mismo que las barbaridades de los que están pidiendo un grupo de belicosos militares nostálgicos jubilados incitando al ejército a que dé un golpe de estado para sacar a Sánchez, como en su día hicieron con el presidente Suárez y en el 36 costando una guerra incivil. Queda claro que los demócratas deben condenar las proclamas de militares golpistas y los violentos que vemos estos días en Madrid, lo mismo que en su día condenamos a los kale Borroka y CDR. Las derechas tienen la obligación de controlar y poner su personal de seguridad de su partido para dar seguridad a la gente de bien que llaman a manifestarse.