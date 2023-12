La derecha se declara en rebeldía

Quien hace política desestabilizando la sociedad para alcanzar el poder, no es digno de llamarse demócrata.



Sin embargo, después de desencuentros y contraataques entre el gobierno central y el gobierno Andaluz por el Parque de Doñana, por fin, la ministra de Medio Ambiente Pilar Alegria y el presidente de la Junta Juanma Moreno escenificaron lo que debe ser normal en democracia. Lo curioso es que lo que debiera ser noticia del día no lo fue porque la Ayuso, que prometió devolver golpe por golpe contra Sánchez, armó un lío porque no la invitaron a la inauguración del AVE entre León y Asturias. Por su afán de protagonismo le hizo la cobra a su compañero de la Junta de Andalucía sin esperar al día siguiente, con lo cual ensombreció un acto cívico entre dos administraciones, obsesionada por atacar al gobierno central y a Sánchez en particular. Un acto cívico entre las dos administraciones gobernadas por distintos partidos.



Según el protocolo, los gobiernos de PP y PSOE siempre se invitan a los presidentes de las comunidades autónomas del tramo donde se ubica la obra a inaugurar, como en este caso, siendo invitados el presidente Castilla-León (PP) y el presidente de Asturias (PSOE). Llegar a acuerdos entre partidos debiera ser la tónica y dejarse de ataques cruzados, debiendo quedar limitados a las campañas electorales de quince días cada cuatro años y gobernar durante toda la legislatura. Las venganzas contra Sánchez, o cualquier otro, no es gobernar. Se debe aportar y competir por el bien común, eso debe ser la política bien entendida.

El Parlamento no puede convertirse en un patio de colegio. El PP, día tras día, en su afán por desacreditar al gobierno de España y a su presidente, inventando relatos falsos mezclando la visita de Sánchez a Israel y Palestina, comparando los túneles de la guerra de Gaza con el conflicto de Cataluña, tal como dijo Almeida alcalde de Madrid y un tal Hernaldo comparando la guerra de allí con lo que pasa en Cataluña, no es de recibo. También dijeron que los de Hamás son los amigos de Sánchez, cuando los condenó por terrorismo y corriendo el riesgo, como vimos, con chalecos antibalas. También dijo que Israel tiene derecho a defenderse, pero sin matar a más de 15.000 civiles inocentes en Gaza, en línea con lo que dice Naciones Unidas y demás países. Pero el PP se declaró en rebeldía contra Sánchez con una actividad frenética, con vario portavoces chapoteando con la política exterior, con declaraciones peligrosas nada patriotas como en su día dijo Aznar que había armas de destrucción masiva en Irak con las consecuencias consabidas.



Pongamos un ejemplo que puede situarnos en las distintas formas de entender un estado de derecho y la democracia. No se puede combatir el terrorismo con más terrorismo matando a inocentes, por mucho que los terroristas se mezclen en medio de la población como cobardes. España sufrió el terrorismo de ETA, que mató a inocentes. Este cruel proceder se resolvió sin mandar los tanques y bombarderos al País Vasco, como pretendía la ultraderecha que aún hoy persiste en España. Un Estado democrático no puede arrasar a todo un pueblo porque unos cuantos terroristas estén en medio. Para eso un estado de derecho tiene otras armas y medios, sin utilizar los mismos que los terroristas. Afortunadamente hemos acabado con el terrorismo con procedimientos más humanos, sin provocar otra guerra incivil como en el 36, que debieran imitar lo que hicieron los gobiernos españoles de la reciente democracia y nos evitaríamos otra guerra entre hermanos. Hay que tener cuidado porque las ideas golpistas y regresivas aún perviven en nuestro sistema democrático como fue el 23-F.



La democracia es diálogo y participación, pero nuestra derecha lo quiere todo y no se resigna a perder el gobierno central, aun después de haberlo intentado Feijóo. Luego se presentó Sánchez y salió presidente democráticamente por amplia mayoría. España no puede quedar sin gobierno. Caso cerrado. El PP no puede gobernar cuando su lista es la más votada, por eso pactó con VOX en muchos ayuntamientos como en Valladolid, que la lista más fue la de Oscar Puente (PSOE), pero el alcalde es del PP- Vox con toda legitimidad, igual que Sánchez. También las listas más votadas en Canarias y Extremadura fueron del PSOE, pero PP-VOX pactaron.