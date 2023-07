A la derecha no le queda con quien pactar

con quién va a pactar la derecha después de vilipendiar e insultar a todos los demás? A nacionalistas, independentistas y sin reconocer la legitimidad de esta coalición de gobierno PSOE- Podemos. Durante esta campaña Feijóo no habló de proyectos de futuro para la gente de este país que pretende representar. Se equivocó diciendo cientos de veces que iba a derogar a Sánchez y todas leyes que hizo este gobierno tan necesarias para amplios sectores sociales. También se equivocó no asistiendo a los debates con los demás. Tampoco quiso dar el nombre del ministro de economía en su posible gobierno. Se equivocó sembrando la duda de la profesionalidad de Correos. No querer renovar los órganos judiciales, Consejo General del Poder Judicial y Supremo.



Se esperaba de Feijóo un giro del PP de ciento ochenta grados por el talante que le hizo ganar elecciones en Galicia. Así lo demostraron las encuestas recién llegado al cargo. Pero luego se fue desinflando porque nada cambió en su partido.



Un grave error es que cuando el PP es el partido más votado dicen que tiene derecho a que le dejen gobernar, pero cuando la lista más votada es la del PSOE no reconocen lo que tantas veces reclama para sí. El PP no es coherente porque Maroto cuando fue alcalde de Vitoria pactó con Bildu varias docenas de veces. El PP y Bildu votaron contra este gobierno. Si para el PP este gobierno de coalición PSOE-Podemos fue tan malo, ¿por qué el PP no fue capaz de explicarnos a los españoles cuáles fueron los fallos sin necesidad de recurrir a insultos como que te vote Txapote y perro Sánchez con saltos en manada de Pons, secretario general del PP.



El PP siempre atiza a los demás pasándose varios pueblos, o como se dice ahora, la línea roja. El PP cuando está en la oposición no cumple la Constitución, pero cuando no estuvo pactó con los nacionalistas vascos y catalanes, a pesar que días antes habían cantado, “enano habla castellano”, y luego Aznar declaró que hablaba catalán. Hay que reconocer que Aznar mandaba, a diferencia de los que vinieron después.



Tal como se está viendo, esta derecha no es propia del siglo XXI, porque atacando sin razonar a los demás partidos de las comunidades autónomas, es no respetar la Constitución que reconoce las nacionalidades de España. Con esa actitud nos quieren volver a la Edad Media de donde nos sacaron los Reyes Católicos respetando y pactando con los demás reinos dando como resultado la unión y la creación de la Nación Española. Eran más federalistas los Reyes Católicos que la actual derecha de España. Ahora Feijóo, sin sonrojarse, llama y espera que haya diputados socialistas que den un tamayazo.



Necesitamos una derecha que sirva de contrapeso de una izquierda que se desvíe. En una democracia reglada como la nuestra, el gobierno debe hacerlo para todos, sin hacer política tóxica que enfrente a los españoles/as. La patria no es del que más grita, es de todos/as sin excepción.