La derecha no quiere memoria ni amnistía

Hay dos partidos a los que no les gusta la memoria democrática porque arrastran ideología franquista, no condenan la dictadura, ni les interesa que las víctimas de la guerra incivil recuperen a sus familiares asesinados y enterrados en cunetas y fosas comunes, que es humano rescatar los restos después de más de 80 años y 40 de democracia. ¿Por qué la Memoria Democrática? Porque hay que cerrar un capítulo vergonzante de nuestra historia y sacar de una vez el debate político de culpables y víctimas, como hicieron en Alemania.



En España había una democracia y un Estado de Derecho, que el ejército en general defendió, la prueba está en que a los golpistas les llevó más de tres años imponer su dictadura, a pesar de la maquinaria bélica que les mandaron los nazis y fascistas, los muy patriotas que vendieron y entregaron España para ensayo violento para la Segunda Guerra Mundial.



Los golpistas, igual que los delincuentes, nunca reconocen ser culpables, la culpa es de los otros. Justificaron el golpe por el asesinato de Calvo Sotelo. Pero si cumplieran con su deber, España no perdería vidas y haciendas, cerca de un millón de muertos y , 40 años de dictadura sangrienta hambre y atraso por una guerra. No hubiéramos conseguido la reciente democracia si no aguantáramos el desorden que hubo contra la ella, con golpes de estado como el 23F, cerca de mil asesinatos inocentes de ETA y de altas autoridades, como Tomás y Valiente, presidente del Tribunal Constitucional, entre otros. Si en 1936 los golpistas cumplieran con su deber seguiría habiendo democracia y Estado de Derecho y no habría guerra incivil que tanto desastre causó. En democracia los militares están a las órdenes del gobierno. En democracia no caben militares mercenarios que sirven a intereses particulares, o grupos de presión como en el 36.



Durante los cuarenta años de dictadura los golpistas honraron a sus víctimas, ahora les toca en justicia honrar y dignificar las víctimas de los golpistas que defendieron la democracia.



Quien rechace la ley de memoria democrática no es demócrata. Tanto retraso en no reconocer el agravio cometido por los golpistas del 36, demuestra que aún no estamos en una democracia plena. Los que presumen de patriotas acusando a los demás de que rompen España por el hecho de opinar distinto, solo son farsantes. La amnistía a los imputados por el Tsunami no anulado el Art. 155 que garantiza la unidad de España, que Sánchez votó con Rajoy recuperar la Generalitat.



No olvidemos que el independentismo subió cuando gobernó la derecha de España por hacer política a la brava, falta de diálogo y cintura democrática. Nunca se tiene que judicializar penalmente las ideas, opinar, y manifestarse, teniendo el Artículo 155 de la Constitución que garantiza la unidad. Por eso este gobierno tuvo que restañar las heridas con los indultos y amnistía, que es parte de lo mismo. Los independientes seguirán con lo suyo y los constitucionalistas también.



La derecha no hace otra cosa que votar contra todo, armando follón a todos los niveles. La derecha se autoproclama constitucionalista después de llevar cinco años sin renovar la cúpula judicial. Se quieren legitimar sin tener mayoría absoluta y deslegitimar cuando la tienen los demás.