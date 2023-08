Desdeñar o perigo

Andamos no tempo periódico de lembrar unha das máis grandes atrocidades e ignominia da historia humana, por decisión política de natureza vil e nula sensibilidade pola vida das persoas: A bomba atómica lanzada pola aviación de guerra norteamericana sobre a cidade xaponesa de Hiroshima, o 6 de agosto de 1945; e tres días máis tarde, outra sobre Nagasaki. Unha masacre sobre poboación civil que deixou un regueiro de vítimas inxustificábeis, superior ao cuarto de millón de persoas mortas e moitas outras con doenzas e deformacións que marcaron para sempre as súas vidas. Conmemoración solemne no simbólico Parque Memorial da Paz que nos discursos oficiais peta na porta da política internacional a respecto da situación de ameza que supón a extensión do parque de artefactos de tipo nuclear, agora infinitamente máis potentes e letais que aqueles primeiros, nunha dinámica que nunca deixou de amosar o perigo da destrución mutua entre as grandes potencias militares, e mesmo nun ámbito máis reducido por outros actores da escena mundial.



Malia e todo, cunha guerra no estremo lateral europeo; e dicir, á porta da nosa casa, a dirección política do continente coa súa aposta pola intensificación do conflito está a contribuír a crear na opinión pública un estado de normalización social ou inmunidade colectiva fronte a situación de risco real. Efecto sociolóxico explicado pola Teoría da Normalización do Risco, ese proceso psicolóxico mediante o cal as persoas poden chegar a aceptar ou minimizar riscos significativos a medida que se volven máis familiares con eles. No contexto da percepción social internacional sobre o perigo da bomba nuclear, isto implica que a medida que o risco dunha guerra nuclear vólvese máis presente ou familiar, as persoas subestiman a gravidade do perigo ou a normalízano dalgunha maneira, con consecuencias negativas en termos de preparación e prevención. Por iso dáse unha falta de acción ou unha menor resposta en termos de diplomacia, negociación e preparación para evitar tal conflito. A citada teoría non suxire que as persoas deixen de preocuparse polos riscos, senón que as súas percepcións e reaccións poden cambiar co tempo a medida que se familiarizan cunha ameaza particular. No caso da actual ameaza dunha guerra nuclear é crucial manter unha avaliación realista do risco para tomar decisións informadas e promover a seguridade e a paz.



A coincidente estrea da película Oppenheimer, ao fío da haxiografía sobre o físico teórico alemán que pasa por ser o pai da criatura, alén do seu discurso moral ambiguo, axuda a reabrir o debate sobre as consecuencias éticas daquel bombardeo no pasado, o inicio da era atómica e a posterior proliferación nuclear; e tamén sobre o dilema da comunidade científica entre a racionalidade, progreso e benestar da humanidade se o produto é unha arma de aniquilación masiva. Asuntos que van para alén do símbolo das grúas de origami, lenda nipoa convertida na base do Monumento da Paz das Crianzas no que ano tras ano lembramos a infamia porén quizais desdeñando o perigo.