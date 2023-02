Dictadura y democracia abandonaron el Sáhara

El Sahara era una provincia española en una zona geoestratégica, además de ser rica en fosfatos, hierro, petróleo, y gas, que el Tío Sam no quiso dejar en manos de España y apoyó a Marruecos, a pesar de estar aprobado el referendo de autodeterminación del Sáhara por la ONU y España, y luego el Rey Juan Carlos cuando asumió la jefatura de Estado. Es una zona estratégica, con mucha riqueza en el subsuelo. No es de recibo que que tanto la dictadura como la democracia dejaran abandonada la provincia del Sáhara español, abrir las puertas a la marcha verde de Marruecos con abandono de la protección del ejército español en plena dictadura cuando Franco estaba agonizando en la cama, y el tira y afloja del Príncipe Juan Carlos que no quiso aceptar la jefatura de Estado provisional durante la enfermedad del dictador. Luego lo consiguió en pocos días al ser coronado con plenos poderes.



Seguramente el Rey Juan Carlos necesitaba el apoyo y reconocimiento de Hasan II, y de EEUU, lo que le hizo cambiar de idea de no apoyar el referendo de autodeterminación del Sáhara y defender la plaza. No cabe duda de que los momentos delicados y políticos que atravesaba España fueron aprovechados por nuestros detractores. Pero en todos estos cuarenta años los gobiernos de España vinieron dando apoyo moral y teórico al frente Polisario, sin hacer nada hasta la fecha. Hasta que vino Sánchez con sus declaraciones de cambio político para contentar a Marruecos y al Tío Sam, declarando ser partidario de la autonomía del Sáhara bajo el dominio de Marruecos, al contrario de lo que dicen las resoluciones de Naciones Unidas y España habían aprobado el referendo de autodeterminación.



Las declaraciones de Sánchez sobre el Sáhara, no se sabe por qué razón se alinean con los intereses de Marruecos sin debatir dentro del PSOE para evaluar el cambio, ni por qué no se llevó al Parlamento. España, hasta ahora estuvo al lado de las resoluciones de la ONU, eso sí, sin hacer nada, pero a favor del referendo del Sáhara para su autodeterminación. Las razones para tal cambio no pueden ser solo un tratado comercial que justifique el giro que se dio sobre la política del Sáhara. Con ello hemos conseguido deteriorar las buenas relaciones que teníamos con Argel en perjuicio de suministro del gas, tomándonos el relevo Italia.



Es verdad que es necesario llevarse bien con los países vecinos, y en especial con Marruecos, pero no es de recibo que nos estén chantajeando constantemente.



Ya veremos lo que da de sí la cumbre del tratado comercial España- Marruecos en lo que Sánchez puso mucha esperanza.



Pero que el Partido Popular no se salte a la parra con sus ataques indiscriminados a Pedro Sánchez como decir que está haciendo el ridículo, que se acuerden de su ridículo de Perejil.