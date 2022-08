Dinámica inversa contra la democracia

Yo al principio pensé que la política democrática era para resolver los problemas de la gente, gestionando con eficacia y honestidad, y sigo creyéndolo. Pero estoy decepcionado con muchos políticos y ciudadanos que ya no saben valorar estar virtudes en los políticos como en las primeras décadas de la democracia. Aún hoy hay políticos que tienen esos valores de gestión y honestidad. Pero da igual, porque para la mayoría, todos los políticos son iguales. Pero cada vez hay más confusión y desen­canto dado que hay intereses poderosos espurios que se forran creando ese estado de opinión. Conozco a buenas personas que al meterse en política se creen con derecho a hacer lo que le venga en gana en beneficio propio, además de estar obsesionados por destruir al adversario. Le tengo preguntado a algún conocido, incluso amigo metido en política, ¿por qué te portas así en política si tú no eras así antes de entrar en ella ?, y me contesta: “en política vale todo”. La política es para servir, no para servirse. Quien piensa que en política vale todo, prescinde de valores de cívicos por lo que la humanidad viene luchando. Los que no respetan ni defienden estos valores no son dignos de estar en la vida pública por carecer del verdadero significado de la democracia.





Estamos asistiendo a un retroceso democrático a nivel mundial increíble. EE.UU., cuna de la democracia moderna, llegó a la presidencia un alocado personaje llamado Trump, un showman rico incitando al odio, amigo de Putin y Kim Jong de Corea del Norte, que dividió a los estadunidenses, creando escuela populista que está dañando a las democracias con políticas extremistas que se aprovechan del descontento que fomentan para vender valores que no tienen. A los demás los arrastran en nombre de una falsa libertad que no es tal, quedando la sociedad tocada por estos mesías que embrutecen la opinión pública.





Aquí los partidos no son democráticos en su régimen interno como dice el artículo 6 de la Constitución de 1978. Porque los que están en la dirección trabajan para ellos solos. Son los responsables por nombrar a afines fáciles para manejar aunque no tengan, ni capacidad, ni mérito para el cargo. Los que tienen buenas capacidades molestan y tienen miedo a que les haga sombra. Por eso aparecen los salvadores, dado que los que están le dejan el campo libre.





Así los partidos que ganan elecciones y a su vez el gobierno, trasladan sus carencias a las instituciones, con lo cual es nocivo para los derechos y servicios a la población. Cuando los partidos debieran ser escuelas democráticas para hacerla extensible a la sociedad.





Y si a esto añadimos una justicia que nunca llega a tiempo para una mayoría, quedamos varados en la frustración mientras unos pocos se aprovechan de la situación. Demasiados jueces, fiscales y medios de comunicación subordinados al beneficios carente de ética profesional.