Diputados salientes

na vez celebradas las elecciones generales y tras la constitución del gobierno de la Nación, después de su interinidad, con los apoyos del resto de los diputados, queda constituido el nuevo Parlamento, unos vuelven a desempeñar su cargo en la presente legislatura, otros son novatos en esta plaza y los demás, han sido despedidos, por no ir en las listas o no ser reelectos, es el caso de la facción de Podemos, entre otros partidos, que se han presentado a los comicios. En este último caso de los que no repiten.



Hay una clara consideración económica, no se quedan en la calle, al percibir el 80% de su salario, algo más de 63.000 euros al año, por espacio de dos anualidades, según hayan estado en ambas legislaturas, en una o en parte de ella, se prorratea su presencia como máximo en esos dos años. Pero, no tienen lo que muchos creen, una paga vitalicia, eso no existe por ahora. La hubo en algún tiempo, eso queda muy atrás. Aunque el porcentaje es jugoso en el espacio en que lo perciban. Podrán renunciar a la misma, si lo estiman conveniente. Dejarán de percibirlo al momento que obtengan otros ingresos, el cobro es por los servicios en el desempeño de sus funciones, hayan sido rentables para el país y sus ciudadanos, como si aquellos fuesen inútiles.



Entre ellos, estarán muchos de los miembros de Podemos y algunos son muy conocidos del público, Irene Montero, Ione Belarra y Alberto Garzón, por haber estado toda o casi toda la legislatura en el poder, apoyando leyes y acciones, incomodando a mucha gente, cumpliendo con sus objetivos personales, sin valor alguno para la sociedad en muchos de ellos, como lo demostró el desarrollo de la “la Ley del sí es sí”. No pudo hallarse por inteligencia, otra nomenclatura más acorde a la realidad social que empaña cada día a la sociedad española.



Lo cierto, es que después de todo y pese a que algunos miembros se fueron de mala gana, al pelear hasta el final para quedar en sus puestos y repetir legislatura, como los más sonados de Irene Montero y Belarra, Podemos no acepta las directrices de Sumar, haciendo política por su cuenta, la validez del documento firmado en su momento no sirvió de nada, pese haber concurrido bajo otras siglas. Ahora han logrado formar contra viento y marea, su propio grupo con cinco escaños en el grupo mixto, es lo que, queda de Podemos, durará para una legislatura más o será la última en que, se vea, bajo la dirección propia, que Pablo Iglesias desea retomar, según parece, el mando del partido por el fundado y que se va diluyendo poco a poco en medio de un confuso maremagno..



En definitiva, Pedro Sánchez, al desligarse Podemos de Sumar, tiene otro grave problema político, ¿Cuánto durará esta legislatura? No está claro en el tiempo, las diferencias empiezan a notarse y apenas a echado la legislatura a andar. ¡Hay País, País!