riqueza do patrimonio cultural de base inmaterial da humanidade é un acerbo que dota de personalidade de seu aos pobos e ás comunidades; por extensión tamén aos países e territorios que habitan. Así, para os que vivimos nesta orbe planetaria do occidente resulta diferente ao noso modelo a existencia dun sistema no cómputo dos días dun ciclo anual distinto aos que son tradición neste pagos da pauta matemática igual. Con todo, alén nos mares orientais, este novo ano chinés comeza o 10 de febreiro de 2024 e termina o 25 de febreiro de 2025. E dicir, ten máis de 366 días que corresponde a este noso bisesto. E non son poucos os que respectan ese seu modelo, é nada menos que preto dunha cuarta parte da poboación mundial. Un calendario baseado nos ciclos lunares que vai xa polo ano 4722, esencia popular milenaria cargada de significados: Os símbolos do novo ano chinés son os animais do seu zodíaco e os elementos do universo. Cada ano lunar está representado por un dos 12 animais e un destes cinco elementos: metal, madeira, auga, lume e terra. Estes símbolos combínanse nun ciclo de 60 anos que se repite no tempo. O ano que agora comeza para eles, é o ano do dragón de madeira. O dragón é un símbolo de boa sorte, forza, saúde e o elemento masculino yang. O elemento madeira representa a creatividade, a flexibilidade e o crecemento. Dragón, para nós, é animal fabuloso que se supón moi fero, representado xeralmente con ás, patas dotadas de fortes gadoupas e cola de serpe. Mitificación dun pequeno réptil asiático, inofensivo e caracterizado pola especie de ás que forma coa pel do abdome, que lle serven de paracaídas. Con todo, vida social e cultural con forte personalidade nunha sólida identidade propia.



Coincide, esta celebración allea, co noso Entroido no que está a ser un ano fecundo a nivel de publicacións para coñecer mellor a súa celebración tradicional. Así, unha investigación etnográfica, “O animalario do Entroido. Mito e tradición”, de Xavier Ares, aborda “a presenza das representacións animais no folclore do entroido nas catro provincias galegas”. O aspecto, simboloxías, lendas e referencias históricas e mitolóxicas sobre estas figuras festivas repasan o papel de “vacas, touros, galos, formigas, carneiros, cervos, osos, mulas, cabalos e outros moitos” que están presentes nestas celebracións. Pola súa banda, o antropólogo Rafa Quintía presenta “Descifrando o Entroido”, un traballo que percorre “a estrutura do Entroido, as súas funcións, os seus elementos constituíntes e os seus posibles significados”. Ademais, propón explicacións para os ritos máis salientables desta festa e achega “a descrición das funcións e dos significados simbólicos dos principais oficiantes responsables da execución do Entroido galego”, unha proposta de interpretación global para “a festa ritual máis significativa, complexa e rica do ciclo festivo ritual galego”. Outra máis, “O Merdeiro. Personaxe da Ribeira”, de H. Román e Adriana del Río, analizan esta figura e indagan na súa orixe histórica nas relacións entre mariñeiros e labregos, na súa evolución e represión e no proceso de revitalización que está vivir nos últimos anos. Saber de nós é porta á identidade cultural propia