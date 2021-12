Educar arredor do patrimonio

Falar de patrimonio cultural tería que pasar por falar das controversias que entraña, non só o termo en si mesmo senón tamén as prácticas que carga dende os seus diversos ámbitos, que case sempre implican medios, intereses e intervencións. Falar de educación patrimonial semella entón un artello que deriva daquilo que herdamos conxuntamente e que precisamos que nos eduquen para recoller esas ensinanzas e saber que facer con elas e con aquilo que exclúen, case, de modo determinado de antemán”. Palabras, as que preceden nesta reflexión, á introdución da publicación, utilizábel de balde a través da rede internet na web da Universidade de Vigo, que se presenta como “equipamento de ferramentas para a educación patrimonial” (KITep), froito da coordinación do Grupo de Innovación Docente en EducAcción Patrimonial que lidera Beatriz Comendador; un traballo didáctico de máxima utilidade pedagóxica na que colaborou unha numerosa relación de persoas, na ilustración e imaxes, na corrección lingüística e na edición e contido, autoría de Adela Vázquez, historiadora da arte, conservadora-restauradora e profesora do Mestrado en Valoración, Xestión e Protección do Patrimonio Cultural na universidade viguesa.





Non é a primeira achega que impulsa este grupo de innovación docente. É xa o terceiro. Antes foran editadas a “Guía de boas prácticas na visita aos sitios con arte rupestre” e o libro “A Pedra do Encanto. Os Relatos das Vellas Pedras”, unha publicación esta última para divulgar os petróglifos de “Os Ballotes” e da mítica pedra que permite centrar o intereses sobre o patrimonio cultural de orixe rupestre na vilagarciá parroquia de Bamio. Agora traen outro instrumento práctico.





O documento comeza por situar á e ao lector no punto do que se parte en relación a como os seus autores entenden e practican a relación patrimonial. O contido, centrado na praxe, consta dunha serie de ferramentas cos pasos a seguir para utilizadas e adaptalas en calquera contexto e con calquera persoa. O paquete de ferramentas debulla os pasos polos que guiarse para deseñar e pór en práctica cinco dispositivos, que poder usar xuntos o por separado, de maneira seriada ou modificar a súa orde, en formato analóxico ou dixital. Centrados, sempre, en tres aspectos: A experiencia das persoas considerando as súas diferentes realidades e situacións. A participación comunitaria nos espazos educativos dentro e fóra das aulas de maneira aberta e flexible. E, tamén, a toma de decisións para deseñar, entre todas as persoas implicadas, as ferramentas que poderán ser adaptadas, xerando visións nas súas diversas formas e contido.





Consideran que “sempre hai oportunidade para aprender a recoñecernos nas contornas que nos acollen, relacionarnos coas comunidades que as habitan e acordar o seu coidado; e socializar libremente os xeitos, facendo”. Sen dúbida, unha publicación merecente de recoñecemento que debe pasar a ser un referente nas aulas para educar na preservación do noso patrimonio cultural.