O egoísmo de facer felices aos demais

Afirmaba o xenial Pepe Mujica que “ser libre é ter o tempo que necesito para gastar no que máis desexo”. Nestes tempos en que se manosean as palabras máis profundas, sería necesario desconectar algo máis da tecnoloxía e conectar máis cun mesmo, é dicir cos propios amigos. Probablemente vivimos épocas que trastornaron a nosa maneira de entender a felicidade, e aínda é tempo para os que queremos ver a vida con ánimo positivo pois, como escribía Benedetti, “non hai vacina contra o optimismo”.



Hai moito por facer, e xa saben que xaneiro é o mes das promesas feitas (e febreiro o de incumprilas, claro). En todo caso desexo que o que teñan vostedes por diante teña oco para ilusionarse. Non é fácil porque, contra o que os gurús do mundo rosa e as tazas de café tenden a contar, a felicidade non basta con desexala e non sempre que un quere pode conseguir o que busca. Aínda así, sendo plenamente conscientes de que a realidade é sempre trapalleira e algo enlamada, é certo que un pouco de cada un de nós axuda a moitos. Cada quen debemos aportar o que podemos para que todos teñan o que necesitan, este debera ser un principio vital.



Entre o tempo que se vai e o que ven, cabe mirar para adiante. Todos os días amanece, as panaderías están abertas e sae o Diario. Deséxolles que o ano que entra teñan vostedes a maior das liberdades posibles, e que poidamos ser o suficientemente astutos para entender que eso debe significar desfrutar máis dos nosos momentos. Case todas as felicidades melloran en compañía así que, sexa cal sexa a dificultade, tentemos de construír o mellor ano posible para os que nos rodean que será, sexan vostedes egoístas, a mellor maneira de que sexa o mellor para nós.