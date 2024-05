Elecciones catalanas

Después de varias décadas el PSC fue el partido más votado y ahora el PP de Feijóo tiene la oportunidad de facilitar la presidencia a Illa por ser el partido más votado, como él reclama cuando el partido más votado es el suyo. Si Feijóo está contra los independientes de Cataluña, ahora tiene la ocasión de votar a Illa de presidente de la Generalitat para evitar que el armadanzas Puigdemont vuelva a ser presidente. No sería nada nuevo, porque el PP, tiempo atrás, votó a favor del PSOE, no al PNV, saliendo presidente del gobierno Vasco Patxi López.



Si hacemos un seguimiento, todos los presidentes de los distintos partidos cuando les interesó llegan a acuerdos con los independientes. Lo hizo Javier Maroto cuando fue alcalde del PP en Vitoria pactando docenas de veces con Bildu. Da pena que los votantes no se den cuenta de la manipulación que hacen sus dirigentes.



Sin embargo, la derecha ataca a este gobierno porque Bildu votó a favor por coincidir en hacer leyes de derechos ciudadanos. No tiene por qué ser malo que Bildu y PP pactaran cosas de interés general, ni que lo haga el gobierno de Sánchez por las misma razones. Pero vemos las distintas varas de medir que tienen ciertos partidos que se dedican a romper la baraja cuando pierden.



Si el presidente Rajoy y Sánchez en la oposición, pactaron votar juntos el artículo 155 para rescatar la Generalitat en manos de los independentistas, ahora que Puigdemont quiere volver a ser presidente de la Generalitat con los 35 diputados de Junts, más 20 ERC más 4 de la CUP = 59; mientras 42 de PSC, 6 de los Comunes = 48, saldría Puigdemont en segunda votación. Otra variante sería que pactaran las derechas. Los 35 diputados de Junts+ 15 del PP y 10 de Vox= 60.



Son los constitucionalistas los que deben evitar que Puigdemont vuelva a retomar el procés, un cobarde por escapar dejando a sus socios. No acabo de entender cómo sin estar en España alcanzó los votos para 35 diputados, 7 menos que Illa, y 15 más que ERC, que estuvieron trabajando dando la cara. Debemos reconocer que ERC son más serios y coherentes que estos oportunistas de Junts. ERC reconoció su derrota sin paliativos, pero el que se atribuyó ganador de las elecciones es el PP, porque pasó de 3 a 15, aunque 9 procedían de la integración de Ciudadanos. Pero los ganadores fueron PSOE, Junts y Alianza liderada por una retrógrada que pasó de 0 a 2 diputados, uno menos que el PP (3) que tenía en la legislatura anterior.



Es difícil que el PP alcance el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Sus mejores resultados los tuvieron con el candidato Alejo Vidal Cuadras y luego Camacho, que no pasaron de 18 diputados. La mayoría absoluta en el Parlament son 68 diputados.



En conversaciones con muchos catalanes me dijeron que no son independientes pero que les votaron porque creyeron que el gobierno del PP estaba contra Cataluña. No es de extrañar que la independencia pasara del 10 al 49 % con Rajoy. Ahora perdieron la mayoría absoluta, pero mantiene la mayoría simple. Quedó demostrado que la política de Sánchez fue acertada.