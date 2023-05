Elecciones municipales

La cita electoral está a, tiro de piedra, para los coruñeses que deben acudir a las urnas el próximo día 28 a elegir a sus candidatos, hasta ahora eran las encuestas quienes nos proporcionaban información de cómo iban las cosas, a partir de ese día de examen para los candidatos, su resultado será el que ocupe las primeras planas del devenir que seguirá la vida municipal en su desarrollo político. Las posiciones actuales de cómo están las encuestas no dan tranquilidad a los candidatos de ninguna formación política y deben estar preocupados de cómo van las últimas encuestas.



La posición de los populares con doce concejales, queda a dos de la mayoría, pero los socialistas retroceden y se quedan con nueve concejales, el bloque suma cuatro y la marea otros dos, que hacen los 27 ediles del Ayuntamiento coruñés, de ahí debe salir un alcalde ó alcaldesa. La cuestión está, que los populares puedan lograr en las urnas los dos concejales que, les falta, para poder acceder a la Alcaldía con mayoría. De lo contrario, se verán en la oposición.



Mientras que los socialistas, están en un complicado dilema, volver a reeditar el bipartidismo de la época del alcalde Javier Losada, en que nada salió bien, con ambos gobernando el Municipio. No lo tiene fácil, el partido de los socialistas, se ve, que las obras y demás servicios municipales, no son del agrado de los coruñeses, al no estar de acuerdo. Se pueden hacer obras y contentar a todo el mundo, claro que sí, pero, para ello hay que consultar al vecindario, en que se halla perjudicado, sin tomar posición por ninguno y buscar la mejor solución. Esto es lo que le faltó en este ejercicio a la alcaldesa, ser más dialogante con sus ciudadanos.



El Bloque, puede hacerse con cuatro concejales y intentará negociar con los socialistas el reparto de carteras, para apoyar a aquellos en sus propuestas y que salgan a delante, con lo cual será un bipartito.

Mientras que la Marea puede lograr uno o dos concejales, el otro se lo repartirán entre, uno de los partidos ya señalados. La sorpresa sería que a última hora los populares sacasen catorce concejales, lo que les daría la mayoría, aunque las encuestas no lo aprecian, todo puede ocurrir. También que los socialistas, lo sumen, al igual que el Bloque, quedando la Marea con solo un concejal, de los seis que tiene en la actual corporación. Eso sí, la alcaldesa, tiene un hueso duro de roer en sus negociaciones con el Bloque, eso ya lo vivió Javier Losada y está a punto de repetirse la misma historia.