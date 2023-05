Eleccións: frentismo ou proposición

Sería imposible entender unhas eleccións se non houbese oposición, partidos que non están dacordo cos gobernos e colectivos que defenden outras ideas. Son imprescindibles as propostas alternativas e a posibilidade de criticar o que non se está dacordo. Pero, realmente, resulta descorazonador comprobar como hai unha boa parte da política que practican algúns que se fundamenta en estar en contra das cousas porque si, sen ter moi ben unha idea alternativa e sen saber por que se critica. Pero o obxectivo é estar en contra. Cando esto sucede todo acaba por mancharse, e como perde todo sentido o debate de ideas e argumentos sáltase ao frentismo de estar en contra de todo e tamén das persoas. Algúns, indecentes, saltan ese listón e cruzan toda liña da decencia ata chegar ao insulto e a mentira, e terminan basando todo en atacar persoalmente ao de enfrente. Unha peniña.



Están, ademáis, os que escollen facer o frentismo con métodos casposos e demasiado rancios. Durante un tempo nos que a democracia estaba en prácticas existiron quen intentaban obter votos a base de trucos absurdos e faltos de toda ética. Había que armar un sistema democrático e moitos aínda non entendían que a liberdade era imparable. Tristemente aínda hoxe se aplican algunhas desas formas. Crear asociacións, financiadas con diñeiro público que envían os amigos, para facer oposición agochadas tras un suposto interese xeral é un fraude, e é especialmente triste cando se pretende manipular a colectivos sensibles como os maiores ou a xuventude. Tratar de enviar infiltrados ás xuntanzas de colectivos dos partidos rivais para intentar desestabilizar, lanzar críticas desproporcionadas ou interrumpir sen medida, é unha tristura, e especialmente cando ti mesmo non eres quen de facer nada en positivo por ese colectivo. Encher as mesas electorais de xente afín e poñer aos propios a rondar as portas das votacións para vixiar e intimidar é unha tolería, especialmente se un se quere aproveitar das persoas e non axudalas. Acusar de cousas moi graves sen probas, sen ningún fundamento e sen un chisco de ética, aos teus rivais políticos é desprezable.



Nestes tempos de eleccións eu chámolles a distinguir entre os que fan propostas e os que están en contra de todo. Convido a premiar aos que aportan ideas, que seguro que son matizables ou mellorables, pero que presentan unha visión do que debemos ser no noso pobo, vila ou cidade. E convido, tamén, a esquecer e poñer aparte aos que se dedican únicamente a criticalo todo. Creo, como decía un bo político, que ante cada insulto hai que ofrecer unha proposta e ante cada descalificación, un sorriso. Porque, como escribía Benedetti, hai que defender a alegría.