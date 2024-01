Malia que nos atopamos diante dun asunto no que a información é cambiante ao minuto, o vertido por perda de contedores do buque Toconao, unha embarcación con bandeira de conveniencia, fai máis dun mes, que representan moito máis dun milleiro de sacos, superando en moito vinte e cinco mil quilos de pequenas bolas de plástico; e dicir, millóns de gránulos, fronte á costa atlántica que compartimos galegos e portugueses é necesario tomar moi en serio o desastre. Por iso, alén do grao de toxicidade do produto, non podemos deixar de considerar o que é unha clara situación de emerxencia ambiental, con efectos moi graves para saúde alimentar ao ser inxeridos por peixes e outros seres vivos deste mar próximo que nos dá de comer e xera riqueza para moitísimas familias que dependen del, como tamén para todo o ecosistema natural da costa. Estes residuos, de non ser eliminados das praias e dos espazos que gozan de protección ambiental, poderían acabar facendo parte da nosa cadea trófica ou alimentaria, inxeridos pola fauna mariña, alén de supoñer unha nova agresión contaminante sobre o noso litoral e toda a biodiversidade costeira. Lembremos que, en conxunto, os plásticos son un dos principais contaminantes dos océanos, e a súa presenza ten graves consecuencias para a saúde humana e a vida mariña. Unha das fontes desta contaminación son os contedores que se perden no mar por accidentes ou tormentas. Globalmente son miles de obxectos de plástico, como xoguetes, roupa, calzado ou produtos de hixiene, que se dispersan pola auga e chegan ás costas. Neste caso, os gránulos de plástico. A vertedura destes plásticos preto da costa ten un impacto especialmente negativo, xa que afecta a zonas de gran valor ecolóxico e económico, como as praias ou as zonas de pesca e turismo; e os parques naturais. Os plásticos danan estes ecosistemas de varias formas. Entre elas, pola inxestión ou o enredo dos plásticos, que poden causar asfixia, feridas, infeccións, estrés, redución da capacidade de alimentación e reprodución, e morte dos animais mariños e das aves. Tamén, pola exposición a substancias químicas tóxicas que se liberan dos plásticos ou que se adhiren a eles, e que poden causar danos nos organismos mariños e nos humanos que consomen produtos do mar. Súmanse a alteración do hábitat, a dispoñibilidade de recursos e as interaccións entre as especies, que poden provocar cambios na estrutura e o funcionamento dos ecosistemas mariños, así como na súa capacidade de resistir e adaptarse a outras ameazas, como o cambio climático ou a pesca en exceso. Mágoa é que aquí chove sobre mollado pola inacción ou tardía actuación dos gobernos responsábeis, lembrando o sucedido naquel catastrófico episodio do Prestige: Primeiro intentando agochar o problema, logo procurando minimizalo, e máis tarde traspasando responsabilidades a outras administracións para finalmente facer uso perverso da propaganda informativa, restando gravidade ao suceso. Mentres, a casa sen varrer. Mellor dito, coas praias e litoral agardando polo voluntariado como recurso de limpeza e recuperación ambiental. É tempo de responsabilidade.