Encuestas amañadas, tertulianos sin ética

Nunca he visto campaña tan tóxica como en esta última. Los candidatos de las derechas creyeron que desprestigiando a Sánchez durante toda la legislatura y en campaña llamándole “perro Sánchez, que vote Txapote”, ganarían las elecciones con falsedades volviéndose bumerán contra ellos gracias a la gente con educación cívica que volvió a votar el bloque de izquierdas, después de que las derechas se le viera la patita con sus pactos entre PP-VOX y prometer políticas retrógradas. Todo ello hizo que mucha gente se diese cuenta de que el camino de las derechas era equivocado. Desprestigiar es más fácil que gobernar, por mucho que quisieron hacer creer que este gobierno fue un desastre, pero los datos no dicen lo mismo. Teniendo en cuenta que todos los gobiernos del mundo democrático han sido afectados negativamente, muchos perdiendo las elecciones, como en Italia, y Trump en EE.UU. con la ayuda del covid.



Estas derechas no se acaban de enterar que todos somos españoles, incluso con ideologías contrapuestas independientes, republicanos y monárquicos. Todos tenemos los mismos derechos a defender, aunque en el PP tengan atenazado la cabeza del poder judicial caducado hace cinco años en beneficio propio y partidario para dominar el Estado de Derecho e encubrir sus corrupciones. Solo van a resolver sus problemas, en vez de los derechos de la gente común. Sin embargo hay una demasiada mayoría que no le importa la buena gestión y la honestidad del gobernante . Este gobierno de coalición fue el mejor aunque hay problemas sin resolver. A diferencia de otras campañas, en estos cuarenta años de democracia se hablaba de cómo resolver los problemas. También en el pasado nos escandalizamos por la inmensa corrupción que hubo en los partidos. Ahora eso ya se olvidó, aunque este gobierno lo controló. Lo mismo lo quiso hacer Casado presidente del PP queriendo vender el edificio de Génova y la adjudicación de contratos al hermano de Ayuso, que lleva la voz cantante del PP eclipsando, antes a Casado y ahora a Feijóo, como quedó demostrado en la noche electoral concentrados frente a la sede del PP gritando a coro: “ Ayuso, Ayuso, Ayuso”, mientras hablaba Feijóo a los presentes. Ayuso no va a parar hasta que consiga ser la presidenta del PP con su asesor Miguel A. Rodríguez el terrible .



En el PP en esta campaña no se cansaron de citar a Felipe González, a Guerra, Leguina, y Paco Vázquez, para afear a Sánchez, aumentando lo que no han dicho, sin rebatir porque ahora están acomodados, olvidándose que cuando gobernaron las derechas, bien que los vapulearon. Y ahora no les gustan las políticas cívicas del gobierno de Sánchez, que en su día no le dió tiempo a los gobiernos socialistas anteriores. Nunca se puede hacer todo. Por eso hay partidos que mienten, unos más que otros. Cuanto mejor sea un gobierno que gestione con honestidad, más atacado es por la oposición. Es más importante la mentira y el ruido que las nueces.



En estas últimas elecciones autonómicas y municipales vi ganar a candidatos que nada hicieron por su pueblo, y perder los que hicieron mucho.



Sería de extrañar que con tanta toxicidad en el ambiente, ganara las elecciones del 23J el que menos hizo por el país, votando contra todas las leyes justas como hizo este gobierno. Las derechas prometieron en campaña que las derogarían todas. Lo mismo que prometió Feijóo a los carteros que les pagaría las horas extras en el primer consejo de ministros presidido por él suplantando la voluntad popular de los votantes.