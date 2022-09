Envidar de farol

Non podería botar a conta de cantas horas dediquei a xogar ao mus alá cando tiña 20 anos (fai vinte anos que tiña vinte anos, como cantaría Serrat). Nada máis lonxe de pensar que foi tempo perdido, pois aprendín enorme cantidade de cousas apañando cartas entre a frustración por non ter nunca bo xogo nas mans e a convición de ser o mellor do mundo cando algo saía ben.



Creo que o máis importante que tirei daqueles tapetes (con sorte de haber tapete) é que nesta vida case importa máis o que pareza que podes dar que o realmente ofreces. Agradezo ben todas as pedras que gañei envidando xogos que non tiña ou facendo que meu compañeiro tiña as melloras cartas do mundo cando el estaba intentando facer o mesmo coas miñas.



Sen dúbida foron tardes, noites e madrugadas ben investidas. Agora, con esa bagaxe vital un aprende a detectar a aqueles que farolean permanentemente aínda que manteñan a talentosa capacidade de parecer que sempre din a verdade, da igual que hoxe digan unha cousa e mañá a contraria. Ocorre tamén entre políticos, pedindo debates ou criticando medidas que ao día seguinte tes que terminar aceptando. Así, coma no mus, pode ser útil largar algún truquiño de vez en cando, pero se nunca colles unha boa man ou nin sequera sabes identificala, non podes pasar o día envidando de farol, porque acabas espido e facendo o ridículo.



Se cadra sería mellor pedir a algúns políticos que non actúen con sectarismo e que entendan que o de enfronte, ao que é lexítimo criticar cando o fai mal e fronte ao que hai que poñer unha alternativa, tamén poder ter boas ideas e tomar boas decisións. Así non habería que ver a ninguén anunciando un plan de medidas que non ten, porque vas ter que ensinalo e non vale un corta e pega. Non habería que escoitar que un aspirante a líder non prepara un debate porque ten que ir de feira ou non habería que abochornarse cando toda Europa propón as mesmas medidas e ti tes que explicar por que o día antes votaches en contra.