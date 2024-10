Errejón, Errejón

El falso predicador del feminismo radical resulta ser un acosador sexual. El mismo que dirigía su dedo acusador contra todo y contra todos, era, en realidad, un depredador sexual que atentaba contra la voluntad de las mujeres a las que decía defender y proteger. Un cínico en toda regla que ahora culpa al “patriarcado” de sus fechorías y se quiere esconder tras el velo de su salud mental para justificar lo injustificable. El mismo que celebraba y denostaba a Nacho Cano por un delito que resultó no ser pretende hoy escabullirse de la acción de la justicia con el silencio cómplice de aquellas feministas que pedían cárcel para el impresentable de Rubiales, entonces todas eran Jenni Hermoso, manifestaciones y pancartas, ahora callan porque el acosador es un dirigente de izquierdas, ni más ni menos que el portavoz parlamentario de Sumar, el creador de más Madrid, el podemita que alzaba su voz para castigo de los maltratadores, fue, al final, el maltratador, el villano, el impresentable al que Yolanda protegió porque en Sumar tenían información de lo que estaba pasando y se callaron. Ahora la prensa de izquierdas titula en primera plana: “Errejón acusado de violencia sexual”, es curioso, esos mismos medios cuando hablan de un particular titulan: ”el novio de Ayuso” pues no cuela, el titular, en la línea que venían manteniendo, debiera ser: “el portavoz de Sumar acusado de violencia sexual contra las mujeres”, pero no, hay que proteger al gobierno de coalición porque de ahí salen tertulias pagadas y programas de televisión bien remunerados. ¿Se imaginan ustedes lo que estaría diciendo la bruja Lola (la vicepresidenta Montero) si el acosador fuera un diputado dela derecha? La izquierda es así, implacable contra el adversario y benévola con sus propios pecados. Así las cosas, tenemos un gobierno cuyo presidente habla de transparencia, pues bien, ustedes saben lo que ocurrió con Delcy en Barajas? ¿Saben ustedes la verdad del caso Ábalos/Sánchez? ¿Saben ustedes qué papel jugaba el encarcelado Aldama? ¿Y del caso Begoña, saben algo? Tuvimos también un vicepresidente de Sánchez que demonizaba la propiedad privada, hasta que se compró un casoplón en Galapagar y, finalmente, un adalid de los derechos de la mujer que es un acosador sexual. Pero la izquierda se apura a soltar tinta de calamar y, para no hablar de Errejón, extiende la mancha y habla de que el machismo está extendido de forma transversal y que la derecha es machista. Les advierto que en próximos días saldrán más casos de políticos de izquierdas con conductas indeseables, se ha abierto la caja de Pandora y esto no hay quien lo pare. Estoy deseando que se celebre el próximo pleno en el Congreso de los Diputados a ver si tienen lo que hay que tener para seguir predicando sobre la violencia contra las mujeres y dando lecciones a todo el mundo sobre su falsa y triple moral. La izquierda ha mostrado su cara oculta, sus vergüenzas, pero falta mucho por salir, ¿ quien lo sabía y lo tapó? Cuando un ciudadano es acusado por una mujer de acoso p violencia, ese ciudadano duerme esa noche en una comisaría, detenido y puesto a disposición judicial. Eso les gustaba a las del ”yo sí te creo hermana”, ahora deben de creerlas pero en bajito. Por cierto, alguien sabe si hay alguna manifestación convocada por las organizaciones feministas para denunciar este caso? Sumar es un cadáver político, una suma de ceros con una careta de bondad que ya sabemos lo que oculta. En conclusión : “Ayuso dimisión”. Manda huevos, que diría Trillo.