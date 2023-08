El error de Rajoy

Este político cometió en su cargo algún que otro error, no hay dirigente que en algún momento no lo haga, lo malo que le costó el puesto en el momento clave de su presidencia, el primero hacerse el confiado en que mantendría su puesto con la ayuda que le prestaba el PNV vasco, del cual no desconfió nunca y se llevó un buen varapalo, cuando este le dio la espalda y apoyó a Pedro Sánchez, a la presidencia y con ello, dio origen al principio de la caída de Rajoy.



El segundo batacazo se lo llevó, en las elecciones generales que lo apartó definitivamente no solo de gobierno, sino de la política, al perder aquellas elecciones generales, por el mayor error cometido sobre su pueblo, el que puede quitar y poner mandatarios, al no subir salarios a los trabajadores y sacar de la manga una fórmula que maltrató al pensionista con su 0,25% de subida, durante el resto de su mandato y que dejó estas clases sociales muy marginadas.



Si en vez de tomar tan mala decisión, en ambos casos, hubiese formulado la convocatoria de unas elecciones generales, cuando Sánchez, presentó una moción de censura, sin dar pábulo a discusión en el Parlamento y hubiese tratado a la clase social y pasiva, un poco mejor, el éxito lo tendría asegurado y sí a esto se le añade una reforma en el apartado político es posible que tendría margen para un tercer mandato, pero los errores se pagan y a veces a precios muy altos.



Rajoy, pudo haber tomado una sabia decisión, que el pueblo en su conjunto aprobaría a pies juntillas, como era recortar las gabelas de sus señorías, desde prebendas a salarios, pasando por toda clase de beneficios que se arrojan, mientras el trabajador ó el jubilado se las veía moradas para salir adelante con aquella fórmula de miseria ideada por el presidente.



No era posible castigar de este modo tan insolente al pueblo y premiar a los políticos, que se iban subiendo el sueldo y cada vez se hacían y se hacen más ricos a costa del resto del pueblo, no puede ser que los alcaldes, lo primero que hacen cuando ganan sus comicios, subiendo el sueldo de toda la corporación ó solo de la parte interesada que las ganó, no es de recibo, ni se merecen hacerlo, tiene que haber una ley que regule estos desafueros cometidos hacia el resto de los ciudadanos.



Claro que no son los únicos, de modo que las leyes en este círculo se debe cambiar y no permitir tal cosa en su beneficio corporativo, cuando el pueblo paga sus impuestos, para que otros disfruten aquel sacrificio popular de quienes contribuyen para el bien de la sociedad y estos no llegan a su destino, sino a otro previamente ensamblado en el sistema, que propicia la corrupción a todos los niveles, algo habrá que hacer algún día, Rajoy, fue víctima de sus errores, otros también lo serán. Mientras los españoles siguen pensando que viven en un error permanente.