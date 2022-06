“Escollo a felicidade”

Gabriel ten 18 anos e foi a mellor nota de Madrid nas probas de acceso á universidade (a selectividade de toda a vida aínda que agora seica está mal chamarlle así). Foi noticia durante os días pasados porque decidiu estudar filoloxía clásica. “Con esa nota”, lle dicían, “por que non escoller outra cousa”, coma se un estudase filoloxía por descarte. Eu vivín os anos en que era suficiente cun aprobado raspado para entrar en Dereito, pero alí ninguén se botaba as mans á cabeza porque entraran decenas de rapaces ao ano nesa facultade (ou en empresariais) por mera inercia. Vese que aínda hai clases.



Gabriel afirmou nunha entrevista que “prefiro a felicidade que o éxito seguro”. Sinceiramente creo que é falaz esta dicotomía, e que é posible ter éxito se un é feliz. Incluso diría que é moito máis probable, porque non sei como se pode ter éxito sendo infeliz. Non é verdade que teña éxito seguro unha enxeñeira nin que sexa forzadamente triste un fontaneiro. Pero o curioso é que Gabriel, aceptando o mantra común de que hai carreiras exitosas de por si e outras que non o son, escolle a felicidade. Porque lle apetece, porque lle ilusiona. Porque lle peta. E faino agradecendo ás súas profesoras de latín, rizando o rizo.



Suponse que, co tempo, un vai pasando de ser profundamente emocional cando é máis novo a unha toma de decisións obxectiva, pura e racionalista. A realidade é que non hai razón máis potente que a emoción, e probablemente sexa todo un acerto fiarse do que a un lle vai pedindo o corpo, que non é parvo. Eu non atrevería nunca a dicirlle a ninguén o que debe estudar ou, sequera, se debe seguir estudando cando non quere. O que si se lle pode esixir a calquera a quen lle teñamos afecto é o esforzo por facelo o mellor posible. Un pode ser matemático, pintor de casas, mecánico de coches, zapateiro, cardiólogo, cómico ou perforador dunha plataforma petrolífera, e o único que creo que é esixible é o esforzo. Que cada quen faga o que queira, que todos somos precisos, pero que o faga ben. E para iso non hai nada mellor que a ilusión.



O mundo é da xente que sente paixón polo que fai. Así que eu sinto profunda ledicia por Gabriel, un rapaz ao que nunca coñecerei e que, mellor aínda para el, nunca me coñecerá. Pero síntome tranquilo porque o chiste da para dicir que, como dicía miña avoa, este rapaz sabe latín.