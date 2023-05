Los españoles no somos racistas

La RAE define el racismo. 1). Creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás, lo que conduce a la discriminación o persecución social. 2). Ideología o doctrina política basada en el racismo. El racismo fue y es la causa que provocó guerras y aún hay partidos políticos ultras que usan el racismo como instrumento político para alcanzar el poder fomentando el salvajismo creando división en la sociedad entre buenos y malos, despertando los bajos instintos y eliminando cualquier atisbo de solidaridad humana.



El hecho de que haya partidos políticos ultras que fomentan la violencia racista en el deporte no quiere decir que los españoles seamos racistas. No es un problema entre blancos y negros. La violencia verbal e insultos es la tónica general de grupos e individuos que van a escupir las tensiones acumuladas al campo de futbol. Hacernos creer que los españoles somos racistas es no conocer la historia. Hace cientos de años diversas culturas, razas y religiones convivieron en Toledo. El escándalo que armaron los supuestos racistas contra el famoso jugador Vinicius es uno de los muchos casos, no siendo el peor, dado que todos los días estamos viendo como policías en EEUU están matando a porrazos a negros y sin embargo en Brasil nunca apagaron las luces del Cristo Redentor como hicieron por Vinicius.



Que los dirigentes del fútbol manipulen este deporte está siendo tónica habitual, pero que lo hagan los gobiernos es mucho peor dado que los elegimos nosotros, mientras que los dirigentes de la FIFA no. Los ultras racistas atacan a negros, a blancos, emigrantes y la mendicidad en las calles sin que los estados tomen medidas suficientes. Tuvo que ser insultado un famoso futbolista para que saltaran las alarmas. Falta saber si eso sirvió para evitar la discriminación racial , o solo sirvió para llenar las parrillas de los medios de comunicación unos días. Esperemos que dediquen sus medios a todas las víctimas de racismo aunque no sea tan famosos como Vinicius. En España el dictador Franco escribió un libro titulado Raza, siguiendo la ideología de su homólogo nazi, pero el pueblo llano nunca fue racista dado que vivimos mezclados y en paz.



La prueba de que los españoles no somos racistas lo prueba el hecho que la iglesia católica hizo campañas para recoger donativos. Durante la colonización de países por el imperio español hubo muchos españoles que se casaron con nativas negras y de ese cruce salió el color mulato. Tenemos españoles que emigraron y no fueron acusados de racistas ni perseguidos. El fútbol hace años que más que un deporte, es una organización de escándalo económico especulativo de unos pocos. La asistencia a los partidos, desde siempre, fue el lugar donde los aficionados descargaron sus bajos instintos. Los ataques a Vinicius están mal, pero es discriminar a las otras víctimas, muchas mortales, lo que demuestra que existen distintas clases sociales.