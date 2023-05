Con los especuladores no habrá viviendas para todos

El suelo es de uso y disfrute de su propietario, pero el valor urbanístico se lo da la administración recalificando. Por lo tanto, no se entiende como como ese valor dado por la administración no repercute en el abaratamiento de la vivienda.



La recalificación del suelo solo beneficia al dueño de la finca rústica, también se presta a la corrupción y el agravio del que tiene la finca al lado, que ve como le toca la lotería a su colindante. Decía que es fuente de corrupción dado que el redactor del plan urbanístico, el gobierno y otros caciques, pueden recalificar las fincas que les interese. Si nos fijamos en los planos urbanísticos se ven líneas en forma de zigzag apartándose de unas fincas y recalificando otras fuera.



Los redactores de planes se escudan en evitar el crecimiento urbano del rural, pero en vez discriminar, se podían usar unas figuras geométricas, circunferencia, etc, metiendo dentro las últimas casas y así no habría agravio entre propietarios. El suelo rústico no se fabrica, es del propietario, pero el valor de la recalificación no la da el propietario. Por lo tanto se le debe pagar a precio de rústico y el valor de la recalificación aplicarlo a reducir el coste de la vivienda. Por eso, el urbanismo fue objeto de deseo por lo que se pelearon los partidos llegando a la deplorable situación.



Mientras el suelo y la vivienda esté en manos de especuladores y fondos buitre no habrá vivienda para todos como establece la Constitución de 1978 en el artículo 47, que dice: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participa en las plusvalías que generó la acción urbanística de interés público”.



El caso es que todos los gobiernos de la democracia pasaron por alto cumplir con la parte de la Constitución siendo tan importante para la calidad de vida de la gente. En vez de centrase en crear viviendas asequibles para todos, han dejado en manos de especuladores llegando de todo el planeta para hacerse el agosto que no podían hacer en sus países. Tenemos el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid donde construyeron viviendas con fondos públicos y luego se las vendieron a fondos buitre dejando en la calle a los que habían adquirido la vivienda legalmente.



Mucha tecnología pero lo fundamental es tener una vivienda. Para eso, todos los gobiernos de arriba a abajo, central, autonómico y ayuntamientos tienen que aprender a emplear los fondos públicos por orden de prioridad y construir viviendas para evitar que los buitres de todos los colores sean apartados de especular con los servicios públicos.



La Asociación de Geógrafos contabilizó que en España en las dos ultimas décadas se invirtieron 81.000 millones de euros en infraestructuras innecesarias, hoy sin utilizar, o infrautilizadas, y se prevé que aún puede llegar a 97.000 millones por compromisos adquiridos. A esto hay que sumar los 60.000 millones del rescate bancario por su mala gestión. Esto demuestra que la gobernanza deja mucho que desear.



La nueva ley de la vivienda es un pequeño parche, pero si no se apartan los especuladores seguiremos en las mismas.