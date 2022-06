Estándares y árboles

en el año 1996 el Ayuntamiento de Burdeos encargó a Lacaton y Vassal (Pritzker de arquitectura en el año 2021) la remodelación de la plaza Leon Aucoc. La plaza tiene planta triangular, no está pavimentada y su perímetro está marcado con árboles de sombra (tilos) y bancos. Los arquitectos visitaron el sitio, se entrevistaron con la gente que frecuentaba la plaza y llegaron a la conclusión que la plaza funcionaba perfectamente. La calificaron como “carente de sofisticación superflua” y, en vez de un proyecto, lo que los arquitectos entregaron al ayuntamiento de Burdeos fue un informe cuyo contenido recomendaba dejar la plaza como estaba pero, con limpiezas más frecuentes. Dos conclusiones. Primera: La plaza Leon Aucoc cumplía estándares y objetivos. Segunda: Lacaton y Vassal son un raro ejemplo, la modestia no es una virtud habitual de la profesión. La versión más cercana de lo mismo es lo que el buen profesor y arquitecto Rafael Baltar Tojo nos decía a sus alumnos en la clase de proyectos de tercero: “La mejor arquitectura es la que no se nota”.



Mantengo que si Lacaton y Vassal visitaran Vilagarcía repararían en su anacrónico desarrollo urbano, en el uso de su frente marítimo como recogedor de coches, en el abuso del hormigón en los espacios públicos y, sobre todo, en la falta de árboles en sus espacios públicos.



Así, los pasados días de primeros de junio fueron óptimos para que los negacionistas del cambio climático y los devotos de los paseos hormigonados se organizaran en grupos de paseo hasta Vilaxoan. La ruta incluye dos vueltas por los márgenes del Con y la amurallada Rúa Valle Inclán. Son 10.000 pasos al sol y muestrario de los mas brutales y sangrantes errores urbanísticos cometidos por el planeamiento municipal. Resulta estremecedor ver la agonía del área que reúne la historia más rutilante de Vilagarcía.



Por lo anterior, reconocemos el interés del trabajo de estudio de las ciclovías sin embargo, hubiéramos agradecido su planificación a su previa ejecución “a trozos”. En cualquier caso, seguiremos a la espera del cumplimiento de estándares en los espacios públicos municipales y a que se desarrolle el pacto verde Puerto‐Concello que ayude a curar la herida producida por la renuncia al mar en la ruta a Vilaxoan.



Otrosí. A diez meses vista de las municipales nos preguntamos qué fue de la inminente aprobación inicial del PXOM que obligó a promotores a ejecutar urbanizaciones a marchas forzadas. Se van a cumplir dos legislaturas sin el anunciado documento y, todo indica que, por ahora, no habrá paz para los que esperan el tan repetido anuncio de la aprobación inicial del PXOM.



*Carmen Santiso Rolán,



arquitecto.