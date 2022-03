Etnografía e cinema

Falar de etnografía, ámbito científico tirado dun espazo máis grande; e dicir, da antropoloxía, é situarnos nun método de investigación cualitativa das ciencias sociais para describir e interpretar de maneira sistemática a cultura dos diversos grupos humanos ou comunidades. Tamén de espazos de identidade e tradicións que pescudan na personalidade dun país. Procúrase poder descifrar os comportamentos, sistemas de valores e crenzas do propio, da cultura observada e captar a mirada desde os suxeitos sociais, iso é, da xente. No pasado, a técnica de traballo partía da observación poñendo foco na recolección de datos a partir dunha ollada do relevante e da captación do fundamental no marco dunha entrevista aberta cos suxeitos observados para anotar o resultado nunha bitácora ou caderno de rexistro. Porén, os tempos evolucionaron e agora contamos con instrumentos tecnolóxicos que facilitan unha extensión do fenómeno observado no rexistro. Memoria gráfica que ten no mundo do cine o máis eficiente dos instrumentos didácticos.





Velaí a importancia cultural e social que representa a Mostra Internacional de Cinema Etnográfico, con máis de quince anos xa ás costas, acumulando patrimonio inmaterial de memoria social, deseñada como un evento do Museo do Pobo Galego para dar a coñecer os traballos audiovisuais relacionados coa etnografía e a antropoloxía, disciplinas científicas nas que se enmarca xustamente o traballo deste museo, unha entidade que, despois de máis de catro décadas de existencia, asume o reto de traer ao presente unha parte fundamental do noso patrimonio. É espazo de diálogo, de reflexión e de intercambio arredor da confluencia entre antropoloxía social e cultural e a teoría e a práctica cinematográfica. Deste xeito a mostra, MICE, promove o uso de imaxes para lograr unha mellor interpretación e análise da realidade observada no comportamento, actual ou máis remoto, do ámbito humano obxecto de estudo e avaliación.

Para esta edición que suma xa a número dezasete, recuperando a presenza directa de público en todas as sección e actividades que se viron alteradas nas dúas pasadas ocasións polas mediadas de freo á pandemia da Covid-19; na sección oficial, entre máis de mil candidaturas de todo o mundo, tres filmes galegos foron os escollidos para competir. O primeiro deles é “Resonancias do pasado”, un traballo que leva a marca de Antonio Caeiro quen xunto a Margarita Teijeiro, dende O Faiado da Memoria, fan da memoria social o máis importante instrumento de coñecemento do que nos caracteriza na personalidade comarcal, e por extensión tamén galega. Neste documental un fato de persoas da Vilagarcía de hoxe en día, sumando a visión de sucesivas xeracións, á vista de vellas películas domésticas recuperadas para ir descompoñendo un crebacabezas da nosa historia local contemporánea, imos comentando as imaxes e facendo un espontáneo guión oral colectivo que outorga singularidade e coherencia á peza fílmica. A MICE fai gabanza ao traballo.