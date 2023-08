Evocación dos mártires cívicos

Fronte á amnesia social que procuran os inimigos da Memoria Democrática, con teimosía didáctica un ano máis debemos lembrar que, tal día coma hoxe, o 17 de agosto de 1936, un pelotón de fusilamento remataba coa vida de Alexandre Bóveda, unha vítima escollida con detallado cálculo polos condutores da represión que capitanearon os militares sublevados en contra da lexitimidade e dos valores democráticos e republicanos. Nas datas que precederon a esta acción criminal, de lesa humanidade, un proceso xudicial sumarísimo e carente de toda garantía legal deu corpo formal a unha decisión que estaba tomada de antemán. Bóveda era un símbolo marcado pola súa decidida entrega á causa galega encarnada na loita por gozar dun estatuto de autonomía que permitise desenvolver todo o potencial de identidade propia, crecemento económico e desenrolo social que o país podía acadar, liberado dos atrancos centralistas. Neste proceso, quen foi considerado o “motor de explosión” da autonomía, plebiscitada poucos días antes co voto afirmativo de practicamente a totalidade dos electores, gañou definitivamente a simpatía da cidadanía máis tamén a condición de símbolo que debía ser eliminado. Porén, o mestre Alexandre deu unha maxistral lección de dignidade ao expresar ante quen o xulgaba: “A miña patria natural é Galiza, ámoa fervorosamente. Endexamais a traizoaría aínda que me concedesen séculos de vida. Adóroa máis alá da miña morte. Fixen canto puiden por Galiza e faría máis se puidese", ao que engadiu ““a miña vida servirá para acadar adeptos á causa galega. Un ben que aínda despois de morto farei á nosa terra”. Así foi.



Á vista desta “derradeira lección do mestre”, Castelao con visión certeira sentenciou desde as estampas do Galiza Mártir: “non enterran cadáveres, enterran semente”. Anos máis tarde, o Consello de Galiza como legatario da representación democrática, acordou que a data na que arrincaron a vida de Alexandre Bóveda fose instituída como Día da Galiza Mártir para recordar a todas as persoas que padeceron morte, persecución ou aldraxe a mans dos represores.



Cousa e causa que non é tema menor pola dimensión da barbarie. Recordemos que a represión acabou en só uns poucos anos coa vida de 4.699 cidadáns galegos. Sete de cada dez (3.233) foron executados nos alcumados paseos fascistas; crime puro e duro sen edulcorar. O resto, 1.466, foron matados mediante a execución dunha sentenza de morte. Só nos primeiros meses do terror foron asasinados os catro gobernadores civís, os alcaldes de cinco das sete cidades galegas e os 26 das poboacións máis importantes e as máximas autoridades militares galegas que se opuxeron ao golpe. Non foi a única vía de represión.

Para sementar medo de temor foron condenados a cadea perpetua 1.597 cidadáns e 1.981 foron sentenciados a diferentes penas de prisión En total, 28.234 vítimas galegas sufriron algún tipo de persecución xudicial polas novas autoridades militares. Vítimas que agardan pola verdade, a xustiza e a reparación histórica. Son os nosos mártires cívicos.