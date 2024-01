Es más fácil mentir y manipular que gobernar

hoy el dia es más fácil para un partido mentir y manipular que gobernar. Por eso entramos en una dinámica diabólica en la política excitando los bajos instintos que en mayor o menor medida todos tenemos, sobre todo si no buscamos información para razonar y no ser víctimas del odio inducido por algunos partidos que quieren inocularnos el virus del odio. Los ciudadanos tienen todo el derecho a equivocarse cuando votan, de hecho tenemos el ejemplo del pueblo alemán, culto y preparado votó a Hitler y al llegar al poder destruyó las urnas e involucró en su proyecto a personas válidas con carisma reforzando al oráculo Hitler que manipuló a todo un pueblo recurriendo al odio contra los judíos que algunos que gobiernan en Israel olvidaron.



Quedó demostrado que el pueblo soberano no lo es cuando las malas artes de los poderosos temen perder sus privilegios recurriendo al desprestigio del adversario sin que el pueblo llano se dé cuenta de que van a ser víctimas por no desconfiar de los manipuladores y las consecuencias que les puede traer el líder elegido. Así nos fue en el caso alemán con Hitler y Mussolini, en Italia causando un terror en la segunda guerra mundial con más de 80 millones de muertos, hambre, pérdidas materiales, teniendo que pararle los pies dos potencias antagónicas, como el liberalismo de EEUU y Rusia.



Es más fácil creer mentiras que la verdad. La verdad nos hace más cívicos y solidarios, pero el egoísmo, la envidia, el odio destruye la convivencia. Es una forma de ganar elecciones. Eso lo saben los extremistas que en el fondo les gusta la democracia para sí solos, alérgicos a las reformas sociales que siempre debe haber pero los extremos lo quieren todo o nada.



Mis opiniones están documentadas y me gusta poner ejemplos. El otro día pasaba por delante de la oficina del INEM, ahora SPEG de la Xunta, y había una cola de más de 30 personas, y pasando a mi altura una que conozco de vista me dice: “ aí tes o resultado da política do cabrón de Sánchez”. Este sujeto no sabía que esa cola se viene repitiendo por estas fechas con ls trabajadores/as continuos, discontinuos de las conserveras.



Me encuentro con mucha gente cabreada que tienen grabado en el disco duro el mensaje apocalíptico de esta derecha extrema. Tan cabreada está que siento la curiosidad escucharlos y lamentablemente no dan razones y no dejan opinar, solo les interesa desahogarse. Si un cabreado no está dispuesto de antemano a no darte la razón, por mucho que tú trates de escucharle y pedirle que también te escuche nunca te dará la palabra ni la razón.



Para compensar y reducir manipulaciones partidarias debería haber foros de debate donde participara el pueblo llano. Porque nuestros representantes políticos no los vemos más que cuando vienen las elecciones. La mayoría de los militantes de los partidos no saben cómo se llama su diputado/a por su provincia. Haced la prueba y lo sabréis. Eso pasa porque los votantes no votan al candidato, votan al partido a una persona que sea responsable de sus promesas y rinda cuentas a sus votantes. Se debe a una ley electoral deficitaria democráticamente y poco cívica .



Por eso tenemos que implicarnos por una democracia para todos.